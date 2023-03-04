Avrupa'dan 3 binin üzerinde arama kurtarma ve sağlık personeli deprem bölgesine geldi

Depremin ilk haftasında yoğun arama kurtarma faaliyeti yürüten uzmanlar, yaklaşık 180 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı.

Avrupalılar, deprem bölgesinde 6 sahra hastanesi, 3 ambulans uçağını da depremzedelerin hizmetine sundu. En az 74 özel eğitimli köpek, arama kurtarma faaliyetlerinde Avrupalı ekiplere eşlik etti.

Arama kurtarma faaliyetlerini tamamlayan ekipler, ülkelerine dönerken sağlık çalışanları, deprem bölgesinde hizmet vermeyi sürdürüyor.

- Avusturya

Avusturya'dan 84'ü asker, 32'si sivil 116 arama kurtarma ve sağlık personeli, deprem bölgesinde yaklaşık bir hafta görev aldı.



Avusturyalı personel, 13 kişiyi enkaz altından kurtardı, 52 yaralıya sağlık hizmeti verdi. Ekibe 9 uzman köpek de eşlik etti.

- Fransa

Fransa da Kahramanmaraş merkezli depremler için 136 kişiden oluşan 2 arama ve kurtarma ekibi, 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, bir veteriner ve 6 özel eğitimli köpeği bölgeye gönderdi.

Fransa'nın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde iki haftada yaklaşık 1500 afetzedeye muayene ve tedavi hizmeti verildi. Fransa Sivil Güvenlik Sahra Hastanesi'nde 90 personel görev aldı.

- İspanya

İspanyol ekip, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en az 6 kişiyi göçük altından sağ çıkardı. Bu ülkeden 95 kişilik arama kurtarma ekibi ve 8 uzman köpek deprem bölgesine gönderildi.

Ayrıca Savunma Bakanlığının Akdeniz'de görev yapmakta olan, 500 deniz piyadesi ve sağlık personelinin bulunduğu "Juan Carlos 1" uçak gemisi ile destek gemisi "Galicia" da 9 Şubat'ta İskenderun Limanı'na ulaştı.

Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansının (AECID) lojistikçiler, insani yardım ve halk sağlığı personelinden oluşan 84 kişilik START ekibi de 9 Şubat'ta İskenderun'a hareket ederek sahra hastanesi kurdu.

- Hollanda

Hollanda'dan 65 kişilik arama kurtarma ekibi, 8 özel eğitimli köpekle deprem bölgesinde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardımcı oldu.



Hollanda ekibi, 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Ayrıca Hollanda, deprem bölgesine 21 kişilik ekibiyle ambulans uçak gönderdi.

- Polonya

Polonya, Türkiye'ye 76 uzman itfaiyeci, 52 askeri sağlık görevlisi ve 8 arama kurtarma köpeği gönderdi.



Ekip, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta enkaz altından 12 kişiyi sağ çıkardı. Polonya, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde depremzedeler için sahra hastanesi kurdu.

- Yunanistan

Deprem bölgesine ilk ekip gönderen ülkelerden Yunanistan'ın 33 kişiden oluşan iki farklı ekibi arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.



4 kişinin göçük altından kurtulmasını sağlayan Yunan ekiplere 3 özel eğitimli köpek eşlik etti.

- Çekya

Çekya, deprem bölgesine 70 kişilik bir ekip gönderdi.



Enkaz altından 3 kişiyi kurtaran ekip, 78 kişinin cansız bedenine ulaştı.

- İtalya

İtalya'dan 63 uzman ve 7 eğitimli köpekle bölgede arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan ekipler, 2 kişiyi kurtardı. İtalya, Hatay'da sahra hastanesi kurdu.

Belçika da deprem bölgesinde sahra hastanesi kurdu. 76 personelin hizmet verdiği hastanede günlük en az 100 hastaneye sağlık hizmeti sunuluyor.

- İngiltere

İngiltere, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde tıbbi tedavi tesisi kurdu. Tesiste 16. Tıbbi Alaydan ve Kraliyet Hava Kuvvetleri Taktik Tıbbi Kanadı'ndan 100 personel görev aldı.

Birleşik Krallık, 77 arama kurtarma uzmanı, son teknolojik ekipmanların yanı sıra 10 özel eğitimli köpek gönderdi. Ayrıca İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri, 15 tondan fazla yardımda bulundu.

- Almanya

Almanya'dan 90'ın üzerinde arama kurtarma personeli deprem bölgesine iki grup halinde gönderildi.



Ekipler, 3 kişinin göçük altından sağ çıkarılmasını sağladı.

- İsviçre

İsviçre'den Hatay'a giden 87 kişilik ekip arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.



Ekip, Enkaz altından 5 kişiyi sağ çıkardı.

- Bulgaristan

Bulgaristan'dan 100'den fazla arama kurtarma uzmanı ve sağlık çalışanı, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde faaliyetlerde bulundu.



Bulgar ekip, 7 günde enkaz altından 31 kişiyi canlı çıkarmayı başardı.

- Macaristan

Macaristan'dan 156 uzman ve 13 köpek, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.



6 günlük çalışma boyunca 27 kişiyi kurtaran ekip, enkazdan 29 ceset çıkararak yerel birimlere teslim etti.

- Hırvatistan

40 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini bölgeye gönderen Hırvatistan, depremin ilk gününde çadır, uyku tulumu, ısıtıcı ve gıda yardımı taşıyan 7 tırı bölgeye yolladı.

- Baltık ülkeleri

İsveç'den bir özel eğitimli köpek ve 74 kişilik arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde 18 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.



Finlandiya da 7 uzmanla arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.



Norveç, deprem bölgesine ambulans uçak göndererek çalışmalara katkı sağladı.

- Portekiz

Portekiz'den 55 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da görev aldı.



Deprem bölgesine 13 ton ekipman ile gelen ekip, Hatay'da bir çocuğu enkazdan sağ çıkartırken bir köpeği de kurtardı.

- İzlanda

İzlanda'dan Türkiye'ye gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibi de Gaziantep'te faaliyetlerde bulundu.

- Romanya

Romanya'dan Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına 116 kişi katıldı. Ekipler, 2 kişinin hayatını kurtardı.

- Malta

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir köpekle Malatya'daki yardım çalışmalarına katıldı.

- Estonya, Litvanya, Slovakya, Slovenya

Estonya'dan 79 ve Litvanya'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı. Hatay'da Slovakya'dan 15 kişilik, Slovenya'dan 11 kişilik arama kurtarma ekipleri çalıştı.

- Bosna Hersek

Bosna Hersek'ten 234 kişiden oluşan 13 ekip, depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılarak 26 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

- Kuzey Makedonya

Depremler nedeniyle 13 Şubat'ta yas ilan eden Kuzey Makedonya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a 190 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.



Ekipler, 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı.

- Karadağ, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk

Karadağ'dan 52 kişi deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundu.



Sırbistan'dan 27 uzman deprem bölgesinde yer alırken 3 kişinin göçük altından kurtulmalarını sağladı.



Kosova'dan deprem bölgesine 45 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekipler, Hatay'da 4 kişiyi enkaz altından kurtarmayı başardı.

Arnavutluk'tan 79 arama kurtarma ve sağlık personeli 9 gün boyunca deprem bölgesinde çalıştı. Ekip, bir kişinin hayatını kurtarırken, 29 kişinin cansız bedenini çıkardı.