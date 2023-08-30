Avrupa'nın en uzun tüneli olan Zigana Tüneli'nden bugüne kadar 600 binden fazla araç geçti

Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Yeni Zigana Tüneli, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girmesinin ardından 4 aylık sürede, 600 binden fazla araca hizmet verdi.

Çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli olan Yeni Zigana Tüneli bugünlerde araç yoğunluğu yaşanırken sürücüler rahat sürüşün keyfini yaşıyor.

Yaklaşık 4 ay öncesine kadar Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan en önemli geçitlerinden biri olan Zigana Dağı geçidinde her gün geçiş yapan binlerce araç, artık karayolunu 30 dakika azaltan yeni tüneli kullanmaya başladı. Özellikle kış aylarında yağışın ve karın yoğun olması nedeniyle keskin virajlar ve rampalar sürücülere zor anlar yaşatırken, tünelin hizmete girmesiyle birlikte bu zorluklar da sona erdi.

Tünelin açılmasıyla artık rampa yollardan kurtulduklarını belirten sürücülerden Recep Ayaydın, "Çok güzel bir çalışma olmuş rahatladık. Rampaları artık daha inip çıkmıyoruz güzel, keyifli yolculuk yapıyoruz. Sürekli bu yoldan gidip geliyoruz. Hemen hemen haftanın üç günü gelip gidiyoruz. Rahat ettik yollar kolaylaştı" dedi.

Sürücülerden Mustafa Şengül de çok güzel bir hizmet olduğunu kaydederek, "Daha önce de geçtik. Maşallah güzel bir hizmet olmuş yapanların eline sağlık. Gerekli bir hizmetti yapanlardan Allah razı olsun. Eskiden de buradan geçiyorduk özellikle kışları çok sıkıntı yaşıyorduk" diye konuştu.

Yeni Zigana Tüneli'nden ilk kez geçecek olmanın heyecanını yaşayacağını ifade eden sürücülerden Rıdvan Çetiner ise "İlk kez geçeceğim. Heyecanlıyım, çok da merak ediyorum. Özellikle buradan geçmek istedik Urfa'ya memlekete gidiyoruz" şeklinde konuştu.