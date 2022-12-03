Avrupa'nın en yoğunu günde 1210 uçuşla İstanbul Havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatından (EUROCONTROL) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı 25 Kasım-1 Aralık arasında günde ortalama 1210 uçuşla Avrupa'da en çok uçuş yapılan havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

Bu rakamlara göre, işletmeciliğini İGA'nın yaptığı İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019'daki performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından bin 153 uçuşla Londra'daki Heathrow Havalimanı ikinci oldu. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı ise bin 108 uçuşla üçüncülüğü elde etti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "25 Kasım-1 Aralık 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı 1210 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Ayrıca, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak öne çıkmıştır." İfadelerine yer verildi.