Güncel

Avrupa'nın yükselen yıldızı: Sabiha Gökçen zirvede

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, ACI Europe'un yayımladığı 2025 Havalimanı Trafik Raporuna göre 40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren “major havalimanları” arasında yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 20:28 - Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"40 milyonun üzerinde yolcuya hizmet veren major havalimanları kategorisinde, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. ACI Europe 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, 2025 yılında yolcu trafiğimiz, bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,7 artarak 48,41 milyon yolcuya ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı, Avrupa'nın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor."

