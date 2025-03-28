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Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram tatili hareketliliği

Ramazan Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarında zaman zaman yoğunluğa neden oluyor.

AA28 Mart 2025 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında bayram tatili hareketliliği
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Tatil için Balkan ülkelerini tercih eden vatandaşlar ile Bulgaristan ve Yunanistan'daki akrabalarına bayram ziyaretine giden Türkiye'deki çifte vatandaşlar sınır kapılarını hareketlendirdi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu önlemek amacıyla peron ve personel sayısı artırıldı.

Bulgaristan'a giden Sevat Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı akrabalarıyla geçireceğini söyledi.

Akrabalarıyla hasret gidereceğini belirten Hacıoğlu, "Bulgaristan göçmeniyiz. Büyüklerimizin ellerini öpüp bayramlarını kutlayacağız. 9 günü de orada geçireceğiz. Ziyaretlerimizi tamamlayıp Türkiye'ye geri döneceğiz." dedi.

Yahya Şiyan ise bayramı ailesiyle birlikte Balkan turu yaparak değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Güzel bir tatil geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şiyan, "Balkan ülkelerini gezeceğiz. Bir kültür turu yapmak istedik. Son olarak Almanya'daki akrabalarımızın da yanına uğrayıp bayramlarını kutladıktan sonra ülkemize geleceğiz." diye konuştu.

Nuray İsaoğlu da bayramı Bulgaristan'ın Kırcaali kentindeki yakınlarıyla geçireceğini söyledi.

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