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Avrupa'ya gitmek isteyen Eskişehir'deki düzensiz göçmenler otogara akın etti

Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından Eskişehir'de yaşayan çok sayıda göçmen, aileleri ile birlikte sınır kentlerine gitmek için şehirler arası otobüs terminaline geldi.

HABERİN
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AA28 Şubat 2020 Cuma16:55 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:01

İran'dan Türkiye'ye gelen Reşat Salihi (30) 2 yıldır Eskişehir'de yaşadığını belirterek Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişine engel olmayacağı yönündeki haberlerin ardından 3 arkadaşı ile birlikte sınıra ulaşmak için yola çıktıklarını söyledi.

İstanbul ya da Edirne üzerinden Yunanistan'a geçmeyi düşündüklerini anlatan Salihi, buradan da Almanya'ya gitmek istediğini söyledi.

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs terminalinde yoğunluk yaşanırken aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, Edirne, İzmir, İstanbul'un yanı sıra, sınır kentleri üzerinden Avrupa'ya ulaşmak istiyor.

Çantaları ve valizleriyle otogara gelen sığınmacılar sefer yapan otobüs firmalarından bilet alarak yola çıktı. Kalabalık ailelerin ise özel minibüsler kiralayarak sınır kentlerine gittikleri öğrenildi.

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