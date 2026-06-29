Yurt genelinde sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun'un doğusu, Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yeni haftadaysa sıcaklıklar tırmanışa geçecek.

EGE'DE SERT RÜZGÂR ESECEK

İstanbul'da bugün sıcaklık 31 derece olacakken, salı günü 35 dereceyi görecek. Marmara Bölgesi'nin genelinde hava güneşli geçecek. Edirne 37, Sakarya 32, Balıkesir 35 derece olacak. İç Anadolu'nun da çoğu yerinde 30-32 derece olan sıcaklık, Çarşamba günü 36-37'lere çıkacak. Ege'de ise rüzgar sert esecek. Manisa ve Muğla 37, Denizli ve Aydın 38 derece olacak. Bodrum'daki yüzde 70 bağıl nem, sıcaklığı gölgede 35 derece hissettirecek.

ÖĞLEN DIŞARI ÇIKMAYIN!

Akdeniz Bölgesi genelinde gölgede hissedilen sıcaklık 36-39 derece olurken, güneş altında ve asfalt alanlarda ise sıcaklık 50 dereceyi geçecek. Karadeniz'de de hava güneşli seyredecek. Bolu 30, Samsun 29, Trabzon 27 derece olacak. Sıcaklık Salıdan itibaren 4-5 derece artacak. Güneydoğu'da 37 derecelerde olan sıcaklık Çarşamba 40 dereceyi aşacak. Bu günlerde özellikle bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları istendi. Orman yangınları için de riskin en üst düzeye çıktığı uyarıları geldi.