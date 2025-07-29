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Avşa Adası 11 gündür susuz! CHP'li belediyeye tepkiler çığ gibi

Deniz suyunun arıtılmasıyla su ihtiyacını karşılayan Avşa Adası'nda yazın artan nüfus sebebiyle su krizi baş gösterdi. Yaşanan kesintilere tepki gösteren vatandaşlar ve tatilciler, Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanarak belediye başkanı Aydın Dinçer'e tepki gösterdi. 'Başkan dışarı' sloganları atan kalabalık, 11 gündür evlerine su verilmediğini ifade ederek sorunun kalıcı şekilde çözülmesini istedi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 17:18 - Güncelleme:
Avşa Adası 11 gündür susuz! CHP'li belediyeye tepkiler çığ gibi
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Balıkesir'in Marmara Adalar ilçesine bağlı Avşa Adası'nda içme ve kullanma suyu sorunu her geçen gün derinleşiyor. Deniz suyunun arıtılmasıyla sağlanan içme suyu, yaz sezonuyla birlikte artan nüfus nedeniyle yetersiz kalırken, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (BASKİ) gerekli önlemleri almadığı iddiası tartışmaları beraberinde getirdi.

İddialara göre, deniz suyu arıtma tesisinde kullanılan membran filtreler bu yıl yenilenmedi. Bu nedenle tesisin kapasitesinin oldukça altında çalıştığı ve başta yüksek katlar olmak üzere birçok bölgede uzun süredir su kesintileri yaşandığı bildirildi.

Yaşanan kesintilere tepki gösteren vatandaşlar ve tatilciler, Marmara Adalar Belediyesi Avşa Ek Hizmet Binası önünde toplanarak belediye başkanı Aydın Dinçer'e tepki gösterdi. "Başkan dışarı" sloganları atan kalabalık, 11 gündür evlerine su verilmediğini ifade ederek sorunun kalıcı şekilde çözülmesini istedi.

Sosyal medya üzerinden de tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Duş alamıyoruz, kişisel temizlik artık hayal oldu" derken, tatilciler ise "Tatil yapmak için geldiğimiz adada perişan olduk. Ne duş var ne temizlik" sözleriyle mağduriyetlerini paylaştı.

Özellikle sıcak yaz günlerinde hijyenin büyük önem taşıdığına dikkat çeken ada sakinleri, sorunun geçici değil her yıl tekrarlayan bir problem olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

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