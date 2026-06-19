Avukat dehşetinde yeni gelişme: Cezası kesinleşti

7 Ocak 2026 tarihinde işlenen cinayette Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bulunan SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hamza Haznedar (57) icra dosyası nedeniyle kurum avukatı Zekeriya Polat'ın (31) odasına gitti. Sanık burada avukata ruhsatsız tabancasıyla 3 el ateş ederek ağır yaraladı. Avukat ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sanık Hamza Haznedar'ın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlamalarıyla yargılanmasına devam edildi.

Sanık duruşmaya Sakarya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Davada Polat'ın ailesi de hazır bulundu. Davaya müdahil olan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda ilden gelen baro başkanları ve temsilcileri de celseye katıldı. Davada sanık hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda şahsın cezai ehliyetinin bulunduğu bildirildi.

SGK avukatını katletti Duruşmada dinlenen sanık Hamza Haznedar, avukatı öldürmek için ateş etmediğini, kolundan yaralamak istediğini belirtti. Avukatı tasarlayarak öldürmediğini ifade eden Haznedar, ambulansın çağrılmasını kendisinin istediğini ve silahının şarjörünü boşaltarak bıraktığını anlattı.

Maktulün eşi Semiha Polat ise "En ağır cezayı almasını istiyorum. O bizim hayatımızı, oğlumun en güzel günlerini çaldı. Güneş görmesin istiyorum" dedi.

Sanık avukatının savunma için ek süre talebi ise reddedildi.

Duruşmaya kısa bir ara veren heyet daha sonra ise kararını açıkladı. Mahkeme sanık hakkında kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıl hapis ve 30 bin lira da para cezası verildi.

"ADALETİN YERİNE GELMESİ VİCDANLARI BİR NEBZE OLSUN RAHATLATIYOR"

SGK avukatına silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı Dava sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar birliği Başkanı Erinç Sağkan, şöyle konuştu:

"17 Nisan'da ilk duruşmadan sonra burada sizlerle bir araya geldiğimizde yargısal süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ifade etmiştik. O celse cumhuriyet savcılığı esas hakkındaki mütalaasını sunmuştu. Dosyadaki eksiklikler giderildi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna dair cezai ehliyetinin tam olduğuna dair adli tıp kurumu raporu celse arasında dosyamız içerisine girmişti. Bu duruşmada cumhuriyet savcılığı yine aynı mütalaasını tekrarladı. Mahkeme tarafından da şahıs hiçbir indirim maddesi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ruhsatsız silahtan dolayı ayrıca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Bu tabii ilk derece mahkemesi kararı. Bu kararı her yönüyle değerlendireceğiz. Üst mahkemede de kanun yollarında da etkin şekilde yer almaya devam edeceğiz. Tabii adaletin yerine gelmesi vicdanları bir nebze olsun rahatlatıyor. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Ancak burada Zekeriya'nın değerli eşi, ailesi, onların acısı maalesef ki dinmiyor ve dinmeyecek. Bunun da farkındayız."

"AVUKATA DÖNÜK ŞİDDET BİREYSEL VAKALAR OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Avukata dönük şiddet olaylarının önlenmesi için TBMM'deki partilere çağrıda bulunan Sağkan, "Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder. Avukat, müvekkiliyle ya da yaptığı işle özdeşleştirilemez. Yargının 3 sacayağından bağımsız savunmayı temsil eden avukata dönük şiddet vakaları bireysel vakalar olarak, ferdi olaylar olarak kabul edilemez. Yargısal faaliyete dönük saldırılar olarak görülmek zorundadır. Yurttaşın savunma hakkına dönük saldırılar olarak kabul edilmek zorundadır ve istenirse etkin önlemler alınabilir. Bu nedenle biz tekrar meclise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, o meclis çatısı altında bulunan özellikle hukukçu milletvekillerine, avukata dönük şiddet olaylarının son bulması için sunduğumuz önerilerin ivedi olarak hayata geçmesi yönündeki çağrımızı yineliyor. Zekeriya'nın geride bıraktığı ailesinin yanında sonuna kadar yer alacağımızın tekrar altını çiziyoruz" diye konuştu.

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise "Meslektaşımız avukat Zekeriya Polat'la ilgili bugün yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek hiçbir indirim yapılmadı. Verilen bu karar hem adaletin tecellisi hem de avukata yönelik şiddet için emsal nitelikte bir karar oldu" dedi.

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