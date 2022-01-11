IHA 11 Ocak 2022 Salı 17:36 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 17:39

Dün akşam 22.00 sıralarında Tuzla'da meydana gelen olayda, 29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri kafede tabanca ile vurularak öldürülmüş, zanlı olay yerinde gözaltına alınmıştı. Şüpheli Oktay Dönmez, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

DAVASI İÇİN AVUKAT ARARKEN TANIŞMIŞLAR

Şüpheli Oktay Dönmez ifadesinde, "1 yıl kadar önce bir davam için avukat arıyordum. Birkaç yere telefon bırakmıştım. O da beni aradı ve davama bakabileceğini söyledi. Bu şekilde onunla tanıştık ve görüşmeye başladık. Bir süre sonra aramızda gönül ilişkisi oldu ve nişanlandık. Daha sonra da ayrıldık. Nişan için 150 bin TL masraf ettim ve ondan istedim. Olay günü de evinde tartıştık. Rahatsız olduğunu hastaneye gitmek istediğini söyledi. Hastane yolundayken de acıktığını söyleyince bir restorana gittik" dediği öğrenildi.

DİLARA YILDIZ, ARKADAŞINA MESAJ ATARAK YARDIM İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre, Dilara Yıldız, yılbaşı tatili için memleketi Samsun'a gitti. Yıldız, evine döndüğünde Oktay Dönmez'in içeride olduğunu gördü. Bir süre orada tartıştıktan sonra, Yıldız kendisini iyi hissetmediğini ve hastaneye gitmek istediğini söyledi. İkili bu şekilde evden ayrıldı. Yıldız, yoldayken Dönmez'e acıktığını söyledi ve bir restorana gittiler. Yıldız o esnada kız arkadaşı E.K.'ye mesaj atarak Dönmez'in silahının olduğunu ve kendisine zarar vereceğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine E.K.'nin eşi ve iki arkadaşı Yıldız ile Dönmez'in bulunduğu restorana geldi. O sırada Yıldız'ın arkadaşı E.K. polise de haber verdi. Mekana gelen A.G., S.G. ve Ş.K. Dönmez'i ikna etmeye çalıştı ancak Dönmez, "Bu ikimizin arasındaki bir mesele. Siz karışmayın" dedi. Konuşma sürerken restoranın dışında bir polis aracı görüldü. Aracı gören Oktay Dönmez, "Bana kumpas mı kurdunuz?" diyerek tabancasını çıkardı ve iki el göğsüne bir el de başına ateş etti.

2017'DE SÖZLEŞMELİ UZMAN ÇAVUŞ OLDU

Dilara Yıldız'ı öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in 2017 yılında sözleşmeli uzman çavuş olarak göreve başladığı öğrenildi. Dönmez geçtiğimiz yıl sözleşmesini yenilemedi ve görevinden ayrıldığı ortaya çıktı.

"NİŞANLIYKEN BENİ ALDATMIŞ"

Avukat Dilara Yıldız'ı öldürmek suçuyla gözaltına alınan Oktay Dönmez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, emniyetten çıkışı esnasında, "Nişanlıyken beni aldatmış. Askeri kimliğime laf söyledi" dedi.

Öte yandan, öldürülen Avukat Dilara Yıldız'ın daha önceden Oktay Dönmez için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.