23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6694
  • 6,4072
  • 257.971
  • 99237.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Avukat eşini öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da avukat eşi Müzeyyen Boylu Issı'yı öldüren tutuklu sanık doktor Mesut Issı hakkında 'nitelikli kasten öldürmek' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Mayıs'ta merkez Kayapınar ilçesinde avukat eşini öldüren sanık Issı hakkında hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin, maktul ile resmi nikahlı evli olduğu, boşanma davalarının sürdüğü ve ayrı yaşadıkları bildirildi.

Olayın yaşandığı gün de çocuklarının okul gösterisine gittikleri belirtilen iddianamede, gösteriden sonra maktulün çocuklarını görüşmeleri için şüpheliye vererek aracın yanından ayrıldığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin elinde tabanca ile maktulün arkasından koşarak silahla öldürdüğü ve ardından olayda kullandığı silahla gidip teslim olduğu belirtildi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde hazırlanan otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede, "Issı'nın vücudunda öldürücü nitelikte 11 ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve 11 çıkış yarası tespit edildi. Ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve kaburga kemik kırıkları, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianameye yansıyan sanığın ifadesinde, öldürdüğü eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, olaydan pişman olduğunu belirttiği yer aldı.

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu: "Şüpheli haksız tahrikten yararlanmaya ve olayı tasarlamadığı yönünde kanı oluşturmaya çalışmıştır. Ancak olayın oluş şekli, olaydan önce tartışmanın olmadığı ve geçmişte yaşadığı korkusu sebebiyle ruhsatsız silah taşıması hayatın olağan akışına aykırıdır. Şüphelinin, silah ve mermileri temin ederek olayı tasarladığı, yanından ayrıldığı eşinin peşinden koşması, öldürücü nitelikte 11 el ateş etmesi, 2 el giriş yarasının yakın atış olmasından maktulü canavarca hisle öldürdüğü anlaşılmıştır."

- İSTENİLEN CEZA

İddianamede, tutuklu sanık Mesut Issı hakkında "nitelikli kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

15 Temmuz ihanet gecesine ait bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

Galatasaray'da hedef Gustavo Cuellar

Galatasaray'da hedef Gustavo Cuellar

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi!

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

ABD'ye net mesaj: Gerekli önlemleri alacağız

ABD'ye net mesaj: Gerekli önlemleri alacağız

“Sonunda Türklerden intikamımızı alabileceğiz”

“Sonunda Türklerden intikamımızı alabileceğiz”
 

POPÜLER HABERLER

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

Yine bir taksici olayı! Kadın turisti darp etti

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

İşte Temmuz zammı ile emeklinin yeni maaşı: 430 TL...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA