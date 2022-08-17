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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında ikinci gün

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında ikinci günde sanıklar savunma yapmaya devam ediyor. Dün başlayan duruşmada 9 tutuklu sanık savunma yapmıştı, duruşmanın ikinci gününde diğer sanıkların savunmaları alındıktan sonra şikayetçi tarafın ifadelerine geçilmesi bekleniyor.

DHA17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak günü Yeşilköy'de ortağı olduğu balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına 10'u tutuklu 10 sanık avukatları ile katıldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu da avukatıyla birlikte geldi. Dünkü duruşmaya siyah renkte giysilerle gelen Erken, mahkeme salonuna girdiğinde gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ece Erken'in ise bugünkü duruşmaya öğleden sonra katılması bekleniyor.

Dünkü duruşmada 9 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Bugün ise diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor. Sanık savunmalarının bitmesi halinde şikayetçi tarafından ifadeleri alınmaya başlanacak.

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