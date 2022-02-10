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Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 14:07 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:08
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda bugüne kadar 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i, 7 Şubat'ta sevk edildiği adliyede tutuklanırken 8 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Önceki gün, Bursa'da yakalanan Seccad Y. ile Kovid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada tutulan şüpheli, işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne gönderildi.

- Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup, 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.

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