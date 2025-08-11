İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2025 Pazartesi / 17 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,6995
  • EURO
    47,3272
  • ALTIN
    4384.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avukat Rezan Epözdemir'in şantaj çarkını mesajları ele verdi: 150 bin dolarlık rüşvet
Güncel

Avukat Rezan Epözdemir'in şantaj çarkını mesajları ele verdi: 150 bin dolarlık rüşvet

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik ‘rüşvet', ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ve ‘siyasal ve askeri casusluk' suçlarından yürütülen soruşturma çerçevesinde tanık ifadesi ortaya çıktı. Tanık A.D. ifadesinde, Epözdemir'in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında 150 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti. Ayrıca, mesaj kayıtlarında rüşvet alındığını doğruladığı öne sürülüyor.

IHA11 Ağustos 2025 Pazartesi 16:09 - Güncelleme:
Avukat Rezan Epözdemir'in şantaj çarkını mesajları ele verdi: 150 bin dolarlık rüşvet
ABONE OL

Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım ve siyasal ve askeri casusluk suçları olmak üzere 2 ayrı soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde A.D. isimli şahsın 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Tanık A.D. ifadesinde, şüpheli Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen 3 farklı eyleminin olduğunu ve bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi olduğunu söylediği belirtildi.

150 BİN DOLAR RÜŞVET

Tanık A.D. ifadesinde, vekalet ilişkisi bulunmayan, 2021 tarihli eyleme ilişkin Epözdemir'in C.Ç. ile birlikte bir tahliye işlemi karşılığında rüşvet aldıklarını, 75 bin dolarlık kısmın tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmın ise tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıklarını söylediği aktarıldı. Ayrıca bu rüşvetin 75 bin dolarlık kısmının C.Ç. tarafından 7 Temmuz 2021'de kendisinin adresinden alınarak Epözdemir'e götürüldüğünü söylediği de kaydedildi.

2 BONO ELE GEÇİRİLDİ

Aralamalarda biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç. ve alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği belirtildi

WHATSAPP KAYITLARI RÜŞVET ALINDIĞINI DOĞRULUYOR

Soruşturma çerçevesinde iddiaların doğruluğunun tespiti amacıyla Epözdemir ile C.Ç.'nin HTS/BAZ kayıtlarının incelendiği, tanığın iddia ettiği gibi 8 Temmuz 2021'de C.Ç.'nin, A.D.'nin adresine gittiği, ardından aynı gece C.Ç.'nin Epözdemir ile ortak baz verdiği belirtildi. Öte yandan yapılan aralamalarda biri 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri 930 bin lira bedelli, borçlusu C.Ç., alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği aktarıldı. Ayrıca, sosyal mesajlaşma uygulaması "WhatsApp" kayıtlarının da 7 Temmuz 2021 tarihinde 75 bin dolar rüşvet alındığını doğruladığı öne sürülüyor.

  • avukat rezan epozdemir
  • rüşvet
  • casusluk

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.