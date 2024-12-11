Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını yapan Ali Eryılmaz ile Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, canlı yayında karşı karşıya geldi.

Kanal D'deki programa bağlanan iki avukat şöyle tartıştı:

* ALİ ERYILMAZ: Bahtiyar hakkındaki yasak aşk iddiaları yalan. Güran Ailesi'nin avukatları bu iddiaları ortaya atıyor.

* MUSTAFA DEMİR: Böyle söylentiler sadece basına malzeme veriyor, gerçekler konuşulsun.

* ALİ ERYILMAZ: En başından beri delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız.

* MUSTAFA DEMİR: Olay özünden koparıldı, olmamış şeyleri varmış gibi gösteriyorsunuz.

* ALİ ERYILMAZ: Bütün deliller sizin aleyhinizde. Nevzat'ın bu cinayeti işlediğine dair tek bir delil yok.

* MUSTAFA DEMİR: (Nevzat Bahtiyar'ı hedef gösterdi) Okulun kamerası orada... Her şey 30 dakikada olup bitmiş.

* ALİ ERYILMAZ: DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hâlâ inkar ediyorlar.

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