İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,872
  • EURO
    36,6281
  • ALTIN
    3016.88
  • BIST100
    10162.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avukatlar birbirine girdi: Narin katilini avucunda saklamış
Güncel

Avukatlar birbirine girdi: Narin katilini avucunda saklamış

Narin Güran cinayeti davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz ile ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir canlı yayında tartıştı. Avukar Eryılmaz, 'DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hâlâ inkar ediyorlar.' diye konuştu.

11 Aralık 2024 Çarşamba 08:43 - Güncelleme:
Avukatlar birbirine girdi: Narin katilini avucunda saklamış
ABONE OL

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatlığını yapan Ali Eryılmaz ile Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, canlı yayında karşı karşıya geldi.

Kanal D'deki programa bağlanan iki avukat şöyle tartıştı:

* ALİ ERYILMAZ: Bahtiyar hakkındaki yasak aşk iddiaları yalan. Güran Ailesi'nin avukatları bu iddiaları ortaya atıyor.

* MUSTAFA DEMİR: Böyle söylentiler sadece basına malzeme veriyor, gerçekler konuşulsun.

* ALİ ERYILMAZ: En başından beri delilleri kararttınız, yalan söylediniz, devlet kurumlarına bile işkence iftiraları attınız.

* MUSTAFA DEMİR: Olay özünden koparıldı, olmamış şeyleri varmış gibi gösteriyorsunuz.

* ALİ ERYILMAZ: Bütün deliller sizin aleyhinizde. Nevzat'ın bu cinayeti işlediğine dair tek bir delil yok.

* MUSTAFA DEMİR: (Nevzat Bahtiyar'ı hedef gösterdi) Okulun kamerası orada... Her şey 30 dakikada olup bitmiş.

* ALİ ERYILMAZ: DNA delillerini bile reddediyorlar. Narin giderken katilini avucunda saklamış, hâlâ inkar ediyorlar.

Narin cinayetinde sır çözülüyor

"Onlar kızlarını öldürdü"

Narin cinayetinde bir görüntü daha
  • Narin Güran
  • cinayet
  • dava

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.