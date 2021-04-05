05 Nisan 2021 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 10:19

Avukatlar günü ile ilgili mesajlar çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Her yıl 5 Nisan, Avukatlar Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı günde avukatlar, avukat yakınları, arkadaşları olanlar Avukatlar Günü kutlama mesajları ile birbirlerine tebriklerini yolluyorlar. Avukatlar günü ile ilgili mesajlar, Avukatlar günü ile ilgili güzel sözler gibi konular yoğun ilgi görüyor. En güzel Avukatlar Günü kutlama mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Avukatlar günü ile ilgili mesajlar ve güzel sözler

AVUKATLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ MESAJLAR

Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile tüm Avukatlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyor, selam ve saygılar sunuyorum.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. (Thomas Clark)Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Haklının ve ezilenin yanında dimdik ayakta duran ve tüm gücünü kullanan avukatlarımıza selam olsun. Avukatlar Gününüz kutlu olsun.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Avukat olarak gerçeğin gücünü kovalayan tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, avukatlar gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuku üstün kılmak için savaşan hak ve adaletten yana olan hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Daima adaleti,hakkı ve hukuku gözeten avukatlarımızın ve hukuk camiamızın Avukatlar Günü nü kutlar, görevlerinde başarılar dilerim.

Toplum içerisindeki adaletin yapı taşlarından birisi olan ve işlerini hakkı ile yapıp mazlumların yanında yer alan tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

AVUKATLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile avukatlarımızın Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Kutsal Savunma Hakkımızın Temsilcileri; Değerli Avukatlarımızın Avukatlar Günü Kutlu Olsun!

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel tası ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan avukatlarımızın bu özel gününü kutlarım.

Hukuksuzlukların giderek arttığı hukukun istisna olduğu bir dönemde kalan hukuk namına hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.

AVUKATLAR GÜNÜ NASIL İLAN EDİLDİ?

5 Nisan 1958 tarihinde İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda yapılan 2 günlük toplantı sonunda Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başlamıştır. Yapılan araştırmalar sonucu ilk olarak İstanbul Barosu'nun 70 yıl önce 5 Nisan 1878 de toplanıp genel kurul yapmış olduğu anlaşılmış ve 5 Nisan Avukatlar Günü ilan edilmiştir.

Avukatlar günü kutlama mesajı ve görselleri!