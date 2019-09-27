Avukatlara yeşil pasaport verilecek mi? Avukatlara yeşil pasaport şartları neler? sorularının yanıtları tüm avukatlar tarafından merak ediliyor. Uzun zamandır gündem konusu olan Yargı Reformu'nda son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Bir çok düzenleme içeren Yargı Reformu taslak metni hazırlandı. AK Parti, yargı ile ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi taslağını MHP ile paylaştı. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Yargı Reformu içeriğinde yer alan avukatlara yeşil pasaport hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Paketi'nin, yasal düzenlemeleri son şeklini alıyor. 38 maddeden oluşan ilk yargı paketinde ifade özgürlüğünün yanı sıra İstinaf Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Pasaport Kanunu'nun yanı sıra 15 ayrı kanunda değişiklik öngörülüyor. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT ŞARTLARI NELER?

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARTILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.

YEŞİL PASAPORT NEDİR?

Yeşil pasaport, bordo pasaporttan farklı olarak en fazla 5 yıl geçerlilik süresine ve daha fazla dolaşım gücüne sahip olan bir pasaport türüdür. Peki, kimlere verilir? Kabaca "Yeşil pasaport devlet memurlarına verilir" diye bilinir ama bu fazla geniş bir açıklamadır. Aslında kamu görevlilerinin sadece %4’lük bir bölümü yeşil pasaporta adaydır.

Dünyadaki 195/6 ülkenin (bazı ülkeler bazı ülkeleri tanımıyor) sizce kaçına yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz ya da kapıda veya online vize ile kolayca gitme avantajı vardır? Kopya çekmeden bi tahmin etmeye çalışın bakalım…Bir tahmin yürüttüyseniz, artık söylüyoruz: 160 ülkeye!! Bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar güçlü pasaport dünyada çok az ülkede var. Kıyaslayacak olursak, bordo pasaportun 102 ülkeye, Amerikan pasaportunun 174, Rus pasaportunun 105, İsrail pasaportunun 147, Çin pasaportunun ise 52 ülkede dolaşım kolaylığı var.