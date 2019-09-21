Avukatlara yeşil pasaport veriliyor mu? Avukatlara yeşil pasaport kriterleri neler? gibi soruların yanıtları güncel olarak araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Paketi'nin, yasal düzenlemeleri son şeklini alıyor. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Yargı Reformu konusu olan Avukatlara yeşil pasaport hakkında da merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Paketi'nin, yasal düzenlemeleri son şeklini alıyor. 38 maddeden oluşan ilk yargı paketinde ifade özgürlüğünün yanı sıra İstinaf Mahkemeleri, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Pasaport Kanunu'nun yanı sıra 15 ayrı kanunda değişiklik öngörülüyor. Meclis'in 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte ilk gündem maddesi olacak olan yargı paketinde değişiklik öngören düzenlemenin 2 Ekim'de AK Parti tarafından yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor.

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT KRİTERLERİ NELER?

Yeni düzenleme ile 15 yıl kıdemi olan avukatlara yeşil pasaport verilmesi amaçlanıyor. Avukatların kıdeminin belirlenmesinin usul ve esasları, İçişleri, Dışişleri ve Adalet Bakanlıkları'nca birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

HUKUK FAKÜLTELERİNİN EĞİTİM SÜRESİ 5 YILA ÇIKARTILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, kontenjanların ise azaltılacağını bildirdi.