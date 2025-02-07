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Avukatları abi Güran için istinafa başvurdu! Narin davasında son gelişme

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme daha yaşandı. Dün anne Yüksel Güran için istinaf başvurusu yapan sanık avukatları şimdi de Enes Güran için başvuruda bulundu.

AA7 Şubat 2025 Cuma 14:26 - Güncelleme:
Avukatları abi Güran için istinafa başvurdu! Narin davasında son gelişme
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada sanık ağabey Enes Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bölge adliye mahkemesine istinaf başvurusu yapıldı.

Sanık Enes Güran'ın avukatlarından Mahir Akbilek tarafından, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesine istinaf dilekçesi sunuldu.

Dilekçede, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Güran'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı.

Dilekçenin sonuç ve talep kısmında şu ifadelere yer verildi:

"İlk derece mahkemesince verilen karar, duruşmalı yapılacak istinaf incelemesi neticesinde müvekkilim lehine ortadan kaldırılmalıdır. Müvekkilim hakkında beraat kararının verilmesini, bu olmazsa yerel mahkemenin kararının bozulmasını talep ederim. Kararla birlikte müvekkil sanık hakkında uygun görülecek şekilde tahliye kararının verilmesini, aksi takdirde lehe olan tüm kanun maddelerinin tatbikine karar verilmesini arz ederim."

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

Narin davasında yeni gelişme

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