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Avukattan Başörtülü hakime reddihakim talebi! Avukat baroya şikayet edildi

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın duruşma sırasında mahkeme heyeti başkanı ve üye hakimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu ileri sürerek yaptığı reddihakim talebi üzerine avukat hakkında şikayetçi oldu.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 20:16 - Güncelleme:
Avukattan Başörtülü hakime reddihakim talebi! Avukat baroya şikayet edildi
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1. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Mayıs'ta görülen duruşmada "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" dosyasından tutuklu sanık S.B'nin avukatı Alperen D. müvekkilinin adil yargılanmadığını savundu.

Alperen D. söz alarak, "Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Anayasada mahkemenin bağımsızlığı teminat altına alınmıştır. Dini simgelerle görev yapan mahkeme başkanı ve üyesini reddediyorum." ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatın reddihakim talebi üzerine ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın, başkan ve üye hakimi ret talebinin sonuçlanıncaya kadar dosyada işlem yapılmamasına hükmederek, duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.

Mahkeme heyetinin avukatın beyanına ilişkin Ankara 1 No'lu Baroya şikayette bulunduğu öğrenildi.

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