Avukattan kadınlara tuzak

İstanbul'da avukat A.M.D., buluştuğu kız arkadaşlarından telefonlarını isteyerek banka hesaplarına girdi; kredi çekip, arkadaşlarının hesaplarındaki paraları kendisine gönderdi. Şüpheli avukat, diğer kız arkadaşına ise puro almak istediğini söyleyerek arkadaşının hesabından toplam 26 bin TL para çekti.

Avukat A.M.D. çıkarıldığı, Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan tutuklandı.

'ESKİ ARKADAŞ' SAVUNMASI

Üç mağdurun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında avukat gözaltına alındı; adliyeye sevk edildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, A.M.D. ifadesinde, "Arkadaşım E.Y. ile yemek yemeye gittik. Puro alacağımı söyledim, kredi kartını verdi. Bu karttan çektiğim 26 bin TL'ye puro aldım. S.T. benim eski kız arkadaşım; alışveriş yapmam için kredi kartını verdi. Parasını istedi; 34 bin 500 lirasıyı iade ettim. N.K. ile 300 bin liralık iddia oynadık. Bu paranın içerisinde benim ve N.K'nin parası vardı" dedi.