Avustralya bilim insanları uyardı! Sigara, koronavirüs için daha fazla hücresel giriş noktası oluşturuyor

DHA 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:29 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 16:30

Sağlık bilimleri hakkında eksiksiz fakat yayımlanmamış makalelerin yer aldığı internet platformu medRxiv’deki paylaşılan araştırmada, sigaranın genleri, koronavirüs için daha fazla hücresel giriş noktası oluşturacak şekilde değiştirebileceği öne sürüldü. Avustrayalı bilim insanlarının yaptığı araştırmada sadece üç sigara içmenin, ACE2 olarak bilinen bir proteini kodlayan genomun bir bölümünde aktiviteyi artırabilecek şekilde tetikleyebileceği ortaya çıktı. Ayrıca, pasif içiciliğin bile çocuklarda ACE2 hücreleri üzerinde benzer bir etkiye sahip olabileceğin dair kanıtlar bulunduğu ifade edildi. Sigara, elektronik sigara içmek ve pasif içiciliğin, akciğerler ve daha geniş solunum sistemi üzerinde zararlı etkilere sahip olabildiği ve bu nedenle Covid-19 riskini artırabileceğinin olası olduğu ancak bilim insanlarının nasıl ve neden olduğundan büyük ölçüde emin olmadıkları ifade edildi.

Avustralya’nın Sidney Teknoloji Üniversitesi’nden Alen Faiz liderliğindeki uluslararası araştırma ekibine göre, yetişkinlerin akciğerlerinde sadece üç sigara ACE2 oluşturma bilgisine sahip genlerin aktivitesini artırabilir. Ekibin ayrıca, burunda, akciğer hava yollarına kıyasla daha yüksek ACE2 gen seviyesi bulduğu ve bunun da burnun daha kolay enfekte olabileceğini gösterdiği belirtildi. Koronavirüsün hücrelere girmek için ACE2 kullandığının bilinmesine rağmen, genlerin daha yüksek seviyesi ile Covid-19 enfeksiyonunun şiddeti arasında henüz kanıtlanmış bir bağlantı bulunmadığı ifade edildi.