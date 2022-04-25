Avustralya ve Yeni Zelanda'da milyonlarca Anzak, atalarını andı

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın tüm kentlerinde, Anzak askerlerinin 107 sene önce 25 Nisan 1915'te Gelibolu'ya çıkarma yapmalarının yıl dönümü dolayısıyla, şafak ayinleri ve Anzak Günü anma törenleri düzenlendi.

Çanakkale Savaşları'na katılan Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu mensubu birliklerin şafak vakti karaya çıkmasını temsilen, her iki ülkede de Şafak Ayinleri ile başlayan anma törenleri, resmi geçit törenleriyle devam etti.

Resmi tatil ilan edilerek her sene Anzak Günü adı altında düzenlenen anma törenlerine, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaşayan Avustralyalı Türkler de katıldı.

Avustralya ve Türk bayraklarının yanı sıra Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubun yer aldığı pankartı taşıyan Türkler, töreni izleyenlerin alkışları arasında yürüdü.

Melbourne kentindeki yürüyüşe katılan Kıbrıs Savaşı Gazisi Osman Kemal Altunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ve gaziler için yürürken duygulandığını söyledi.

Çanakkale Savaşları'nda atalarımızın destansı mücadelesi sonucunda var olduklarını söyleyen Altunç, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün atalarımızı temsilen buradayız, hem hüzünlüyüz hem mutluyuz çünkü onlar olmasaydı şimdi biz burada olmazdık. Ben ayrıca 1974 Kıbrıs gazilerindenim, o günleri gördüm, yaşadım ve kendimi bir başka hissediyorum bugün. Dediğim gibi bir gazi olarak hem mutluyum, gururluyum hem de üzüntülüyüm. Çünkü harp kolay değil, kazanmak da var kaybetmek de var, ne mutlu bize, girdiğimiz savaşları kazandık. Mutluyuz, huzurluyuz."

Avustralya Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların selamlama uçuşu yaptığı Anzak Günü etkinlikleri, akşam saatlerinde spor karşılaşmaları ve konserlerle devam edecek.