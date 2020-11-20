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Avustralya'nın korkunç 'Afganistan' itirafına Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert tepki: Modern barbarlık budur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanmasına tepki gösterdi. Sözcü Kalın, 'Modern barbarlık budur.' dedi.

IHA20 Kasım 2020 Cuma 07:09 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 07:09
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avustralya’ya sivil tutsakların öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından tepki gösterdi. Avustralya hükümetinin konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği’nin (IGADF) hazırladığı raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan’da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğü açıklandı.

"MODERN BARBARLIK BUDUR"

Açıklanan rapora ilişkin sosyal medya hesabı Twitter’dan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan’da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

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