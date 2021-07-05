İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2021 Pazartesi / 25 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6839
  • EURO
    10,3185
  • ALTIN
    499.909
  • BIST100
    1386.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı
Güncel

Avusturya mahkemesinden Sezgin Baran Korkmaz kararı

Avusturya'daki Wels Mahkemesi, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın tahliye talebine, ‘kaçma, delilleri karartma ve suç işleme' ihtimalleri olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

DHA5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:22 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 13:18
ABONE OL

Wels Mahkemesine ABD'den yalnızca Korkmaz'la ilgili suçlamaların aktarıldığı iade talebinin geldiği, dava dosyasının ise henüz gönderilmediği öğrenildi. Uluslararası yargılama usulüne göre mahkeme her iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten sonra Korkmaz'ın savunmasını dinleyecek ve buna göre tahliye kararı ya da iki ülkeden birine iade kararı verecek. Korkmaz'ın bugünkü duruşmada tahliye talebinde bulunduğu ancak hakkındaki suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmadığı öğrenildi. Duruşmada 'kaçma, delilleri karartma ve suç işleme' ihtimalleri nedeniyle tahliye talebi reddedildi. Duruşma 5 Ağustos'a ertelenirken, mahkemenin bu süre içinde Türkiye'den gelen dosyayı inceleyeceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.