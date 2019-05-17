Avusturya’da kabul edilen başörtü yasağına Türkiye'den tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Avusturya’da ilkokullarda başörtüsünün yasaklanmasına dair kanun tasarısının kabul edilmesi, özgürlükler alanında söz konusu ülkenin kaygı verici uygulamalarının son örneği olmuştur. Koalisyon partilerinin oylarıyla kabul edilen yasa tasarısında Yahudilerin kipası ve Sihlerin patkasının yasaktan muaf tutulduğuna dair bir maddenin yer alması dikkat çekicidir. Bu yasa, Avusturya’da Müslümanları diğer dini gruplardan daha farklı muameleye tabi tutan ayrımcı ve ötekileştirici yaklaşımın yeni bir örneğidir. Kadın veya çocuk haklarının korunmasıyla yakından uzaktan ilişkisi olmayan bu yasa din özgürlüğüne aykırı olduğu gibi, çocukların eğitim özgürlüğüne de bir engel teşkil etmektedir. Yasanın kabul edilmesinin entegrasyon çabalarına da bir katkısı olmayacağı açıktır. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayının manevi ikliminde din özgürlüğüne yapılan bu müdahalenin hem Avusturya’da yaşayan Türk toplumu ve Müslümanları hem de ülkemiz dahil olmak üzere evrensel değerlere inananlar tarafından kabul ve tasvip edilmesi mümkün değildir. İslam ve yabancı düşmanlığının, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’da yaşayan Müslüman ve Türk toplumu için artık sistematik ve kurumsal bir hal alması düşündürücü ve kaygı vericidir. Avusturya makamlarının ayırımcı bir şekilde dini özgürlüklere müdahale yerine, İslam ve yabancı karşıtlığıyla mücadeleye yönelik yasal tedbirler almalarında fayda olacağı düşünülmektedir” denildi.