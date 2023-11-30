Ax-3 uzay misyonuna katılan kuruluşlar bilimsel araştırma hedeflerini paylaştı

ISS'ye gidecek Ax-3 katılımcısı uzay ve havacılık kuruluşları, düzenledikleri çevrim içi basın toplantısında, misyon kapsamında yürütülecek uluslararası bilimsel araştırmalara ilişkin bilgi verdi.

TÜBİTAK UZAY Proje Yöneticisi Ömer Ataş, burada yaptığı konuşmada, uzay misyonu kapsamında birçok farklı bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesi fırsatının bulunacağını belirtti.

Araştırmaların Türkiye'ye ve dünyaya olası katkılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ataş, "Çalışmalardaki her deneyin, diğer bilim adamlarına biyolojik, kimyasal ve fiziksel olayların daha kapsamlı bir resmini verecek yeni bilgiler sunacağını söyleyebilirim. Her deney Türkiye'nin faydasınadır. Deneylerin bir diğer önemli faydası da insan araştırmalarınadır. Söz konusu araştırmalar, insan vücudunun uzay koşullarına olası tepkisini anlamaya yardımcı olacaktır." dedi.

Misyon kapsamında Türk üniversiteleri ve araştırma grupları tarafından yapılacak deneylerin ve araştırmaların son derece önemli adımlar olacağını söyleyen Ataş, bunların, bilim adamlarının daha verimli yanma sistemi için hibrit itki sistemindeki parçacıkların dinamikleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacağını belirtti.

Toplantıya Axiom Space Baş Bilim İnsanı Dr. Lucie Low, Axiom Space Uzay Üretim Direktörü Jana Stoudemire, İtalyan Hava Kuvvetleri Uzay Politikaları ve Operasyonları Ofisi'nden Albay Domenico Antonacci, İtalyan Havacılık Ajansı Uçuş ve Bilimsel Araştırmalar Bölümü Başkanı Dr. Barbara Negri, Türk Uzay Ajansı'ndan (TUA) Fizikçi Hasan Ersel Gürel, İsveç Ulusal Uzay Ajansı Uzay Keşif ve Erişim Başkanı Dr. Kristine Dannenberg ve Avrupa Uzay Ajansı Kullanım Planlama ve Entegrasyon Ekip Lideri Dr. Julia Weis de katıldı.

Geçen ay, ISS'e gidecek tüm Avrupa'yı kapsayan ilk ticari astronot misyonu olan Ax-3, astronotlar Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei, Marcus Wandt ve uçuşa Türkiye'den katılacak ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın katılımıyla ilk yuvarlak masa toplantısını çevrim içi olarak gerçekleştirmişti.

Gezeravcı, uzaya gidecek ilk Türk astronot olmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Sadece kendim için değil, Türk genç neslinin geleceği için bana bu şansı tanıyan ülkeme ve hükümete minnettarım." ifadesini kullanmıştı.

- AX-3 UÇUŞU HAKKINDA



Ax-3, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler için alçak Dünya yörüngesine giden yolu yeniden tanımlıyor.

Misyon, dünyanın bir bölgesinde bilimsel keşif, teknolojik ilerleme, eğitim ve ticari inovasyona yönelik ortak bir bağlılığı da temsil ediyor.

Ocak 2024'te fırlatılması planlanan ve yaklaşık 14 gün sürmesi beklenen uçuş, Axiom Space tarafından gerçekleştirilecek ve bir Crew Dragon uzay aracı kullanılacak.

Uzay aracı Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Fırlatma Kompleksi 39A'dan kalkacak, oradan Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçacak. Görev tamamlandığında okyanusa düşecek.