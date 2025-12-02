İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2025 Salı / 12 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4208
  • EURO
    49,3243
  • ALTIN
    5736.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Ay grubu'' için hesap vakti: Sanıklar hakkında dava açıldı
Güncel

''Ay grubu'' için hesap vakti: Sanıklar hakkında dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Ay grubu' silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açıldı.

AA2 Aralık 2025 Salı 16:15 - Güncelleme:
''Ay grubu'' için hesap vakti: Sanıklar hakkında dava açıldı
ABONE OL

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan "facetime" ve "WhatsApp" uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Ay grubu" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirilen açıklamada, sanıkların "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapmа" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.

  • ay grubu
  • dava
  • suçlu

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.