Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Ay tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak?

10.01.2020 12:30 - Güncelleme: 10.01.2020 12:30

Dünya’nın Ay ile güneş arasına girmesi, Ay’ı örtmesi dolayısıyla Ay’ın yeryüzünden bir süre kararmış görünmesini sağlayan bir doğa olayı olan Ay tutulması bu akşam gerçekleşecek. Ay tutulması Türkiye saati ile 20:07:53'te yarı-gölge konisine girmesi ile başlayacak. Saat 22:10'da maksimum tutulma anı gerçekleşecek. Gece saatler 00:14'ü gösterdiğinde ise kısmi tutulma bitmiş olacak. Peki, Ay tutulması burçları nasıl etkiler? Ay tutulmasının burçlara etkisi nasıl olacak? İşte tüm bu soruların yanıtlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

AY TUTULMASI BURÇLARI NASIL ETKİLER?

KOÇ: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile yaşadıklarınıza karşı mola verme zamanı. Yüklendiğiniz ağırlıklaran uzaklaşıp kendinizi motive etmek adına hareket etmeniz gereken enerjiler hakim gökyüzünde. Hızlı ve yorucu günlerden sonra sakin kalmak düşünmek yapacaklarınızda öncelikleri belirlemek 2020 için hedeflerinizi belirleyip daha sağlıklı kararlar alıp dağıldığınız yerden toparlanmaya başlamanızı sağlayacaktır.

BOĞA: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile sezgileriniz yükseliyor sizi üzen yoran şeylerden uzaklaşabilme başarısını ortaya koyabileceğiniz enerjileri iyi değerlendirin. Tutulma öncesi ve sonrasında sizi kızdırıp hata yapmanızı isteyen insanlar ile iletişiminizde sakinliğinizi muhafaza etmeniz önem taşımakta. Gereksiz tartışmalardan uzak durun ve sizi anlamaktan yoksun kişilere karşı sessizliğinizi koruyun ve unutmayın susan bir insan yenilmezdir. İş ve özel yaşamınızda huzur güven tazeleyeceğiniz bu tutulma ile her bakımdan özgürleşeceksiniz.





İKİZLER: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile yaşadığınız bir çok aksilik yoluna girmeye başlayabilir. İş hayatınızda finansal zorluklar başkalarından kaynaklı engeller yaşıyor ve pes etmek üzereyseniz işte şimdi daha fazla mücadele etmeli vazgeçmemenin kararlı olmanın önemini kavrayarak yeni fikir ve projeler ile iş hayatınızı yeniden yapılandırmayı seçmelisiniz.

YENGEÇ: 10 Ocak 2020 22:11'de Burcunuz da Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile özel hayatınızda huzursuzluklar hissedebilir anlık duygularınızı haklı olduğunuz düşüncesi ile savunma eğilimi içine girebilirsiniz dikkatli olun özellikle kızgınlıkla söyleyeceğiniz kelimelerinizin ilişkinize zarar verebileceğini düşünerek hareket edin. Tutulma enerjisi ile iş ve özel yaşamınızda güç mücadelelerinden kaçının. Haksızlığa uğradığınız düşüncesi beyninizi kemiriyorsa şu anda yaşadıklarınızı paylaşmakla alakalı acele etmemeli ve düşüncelerinizi gözden geçirip daha sağlıklı kararlar almak için anlık dürtüler ile hareket etmemelisiniz.

ASLAN: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile pek çok noktada pozitif şekilde odaklanmamış hissedeceksiniz. Bu sayede yıllardır aşamadığınız korkuları geçmiş ile ilgili takıntılarınızı dönüştürebilir ruhunuzu özgür kılabilirsiniz. İş hayatınızda da özel hayatınızda da netleşen fikirleriniz huzur bulmanızı başarılı ve güvende hissetmenizi sağlayacaktır her bakımdan. Tutulma enerjisi ile size zararı dokunan pek çok kişinin yaptıklarının yanlarına kar kalmadığına tanıklık edebilirsiniz.

BAŞAK: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile arkadaşlarınız ve yakınlarınız ile aranız biraz gerginleşecek , kendinizi buna hazırlayın ve niyetlerinizi düşünün - süresi dolan, sizi hırpalayan arkadaşlıklar ikili ilişkileriniz var mı ? Ya da tam tersi ihmal ettiğiniz, önem vermeniz gereken dostluklarınız arkadaşlıklarınız var mı? "Dostluklar bu noktada yeniden yapılanabilir ve size zarar veren kişilerden uzaklaşabilirsiniz. Tutulmayı takip eden 10 gün boyunca özellikle çalışanlarınız ve üstleriniz ile tartışmaktan kaçınmalı sorunları sakin bir şekilde ele almaya çalışın." Gerginlikler giderilmediğinde daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir. DİKKAT!

TERAZİ: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile iyi haberler ve kötü haberler peşi sıra gelebilir. Finansal ve kariyeriniz ile ilgili konularda olumlu gelişmeler ile karşı karşıyasınız. Daha iyi bir iş-yaşam dengesi oluşturmayı öğrenmeniz tutulma enerjisi ile gerçekten önemlidir ve bu dengeyi oluşturmak için sevdiğinizi insanla iletişime önem vermeli ve desteğini istemelisiniz. İş hayatınızda ise sorunlu ortaklıkları bitirebilirsiniz bu enerji altında. Uyku düzensizlikleri yaşayabilir buna bağlı gerginlikler ile anlık tepkilerinizin sebep olacağı hoş olmayan tartışmalar yaşarken bulabilirsiniz kendinizi dikkatli davranın.

AKREP: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile gergin hissedebilir , Yaşadığınız her şeyde kendinizi kurban gibi hissedebilir dünyanın tüm haksızlıkları sizi bulmuş gibi düşünerek ajitasyona yönelik yapacağınız konuşmalar ile tepkiler alabilirsiniz. Hayatınızın geneline huzurlu bir şekilde devam etmek için olumsuzluktan olumsuz düşünmekten vazgeçin. Tutulma enerjisi ile değerlerinize önem vermeli kaybetmeden sizin için değerli olan şeyleri koruyarak hareket etmelisiniz.

YAY: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile finansal konularda baskılar hissedebilir ödemelerde ki gecikmelerden dolayı gergin hissedebilirsiniz sizlere önerim daha az stres yaratacak bir eylem planı bulana kadar acele kararlar almamanız. Borçlarınızı ödemek için bir yol bulmanız gerekecek daha istikrarlı bir finansal yapılanma ya odaklanın alacak verecek konularında resmi olarak zarar görebileceğiniz her türlü sözleşme anlaşma ve ortaklıklara dikkat edin özellikle tutulmayı takip eden 10 gün boyunca.





OĞLAK: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile aşk hayatınızda aydınlatıcı enerjiler ile karşı karşıyasınız. Sizler için huzura seevgiye giden yol inişli çıkışlıydı. Fakat bu tutulma enerjisi ile sevgiyi vermenin ve sevgiyi almanın ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağınız bir uyanış dönemine giriyorsunuz. Aşk hayatınız yeniden şekilleniyor ne istediğinize karar verecek hiç kimse için kendi mutluluğunuzdan taviz vermemeyi başaracaksınız.

KOVA: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile uzun zamandır pek çok şey yüzünden

hayal kırıklığına uğramış hissediyorsanız bu enerjiler ile şifa bulacak, Ertelediğiniz kararları uygulamaya kendinizi hazır hissedeceksiniz ve şimdi sizler için konuşma zamanı. İletişime önem verin biriktirdiklerinizi konuşun huzur bulacak huzur verecek ve ilişkilerinizi yapılandırabileceksiniz. Ayrıca iş hayatınızda önemli gelişmeler ile başarı çıtanızı yükseltebilirsiniz.

BALIK: 10 Ocak 2020 22:11'de Yengeç Burcunda Kurt Dolunayı ve Ay Tutulması Gerçekleşecek sizlere etkisi ile yüzleşmeler ile karşı karşıyasınız. Özellikle aşkla ilgili hayalleri bırakma gerçekleri kabullenme zamanı. Gerçekler sizi doğru kararlar almaya yönlendirecek ve sizi yoran sürekli aşağıya çeken ilişkilerden ne kadar yıprandığınızı kendinize yaptığınız haksızlıkları fark edip her şeyden önce kendinizi sevmeniz gerektiğinin idrakine vararak önemli kararlar alıp yaşamınızda köklü değişikler yapabilecek cesareti kendinizde bulabileceksiniz.

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’nın yarı gölge konisinden geçer. Dünya'nın ana gölgesi Ay'ı kapsamaz. Çok rahat gözlenemediği için genelde akademik düzeyde incelenir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.