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Ay tutulması ne zaman 2023, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?

Ay tutulması için nefesler tutuldu. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesiyle oluşan gök olayı, bu yıl ilk kez gerçekleşecek. Tutulmaya sayılı günler kala, Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği sorgulanıyor. Gök bilimcilere göre bu tutulma 14 derece Akrep burcunda yarı gölgeli bir şekilde olacak. Peki Ay tutulması saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

2 Mayıs 2023 Salı 10:35 - Güncelleme:
Ay tutulması ne zaman 2023, saat kaçta başlayacak? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi?
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2023'ün ilk ay tutulması Mayıs'ın ilk haftası gerçekleşecek. Astroloji meraklıları, meydana gelecek olan bu ay tutulmasının saatini öğrenmek istiyor. Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu gök olayı, dünyanın birçok yerinden gözlemlenebilecek. Peki ay tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak? Türkiye'den görülecek mi? İşte tutulmanın gerçekleşeceği gün ve saat

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay tutulması 5 Mayıs Cuma günü saat 20:34'de gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14'te başlayacak, 20.22'de pik yapacak ve 22.31'de bitecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe karacak. Tutulmanın ortası saat 20.24'te olacak.

14 derece Akrep burcunda yaşanacak olan yarı gölgeli ay tutulması ile Ay'ın tamamı değil, sadece bir kısmı gölgede kalacak. Yarı gölge Ay tutulması, Ay Dünya'nın yarı gölge alanında kalması neticesinde gerçekleşir. Bu durumda Dünya Güneş ışınlarının tamamını engelleyemez. Ay'ın bütünü ya da bir kısmında karanlık bölge oluşmaz. Ay'ın parlaklığında bir miktar azalma gözlemlenir. Bu nedenle, yarı gölgeli ay tutulmaları genellikle tam ay tutulmalarından daha az farkedilirler.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye'den, özellikle pik yaptığı zaman, kısmi olarak gözlemlenebilecek. Tutulma Türkiye saatine göre 18.14'te başlayacak.

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