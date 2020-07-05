05 Temmuz 2020 Pazar 12:07 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 12:07

Bu gece parçalı ay tutulması yaşanacak. Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek. Temmuz ayında gerçekleşecek olan parçalı ay için kısa bir süre kaldı. Peki parçalı ay tutulması ne zaman? Parçalı ay tutulması saat kaçta?

PARÇALI AY TUTULMASI NE ZAMAN?



Ay tutulması 5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece yaşanacak. Ay tutulması sonrası burçlarda ve duygusal anlamda insanlarda bazı etkiler yaşanır. Bu nedenle vatandaşlar ay tutulmasını merakla takip ediyor.

Ay tutulması 5 Temmuz 2020'de genel zaman ile 03.04-05.55 saatleri arasında gerçekleşecek.



AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Bu sene üçüncü kez yaşanacak olan ay tutulması çıplak gözle izlenebilecek ancak ilk iki parçalı ay tutulmasının aksine ülkemizden görülemeyecek. Temmuz ayında gerçekleşecek olan parçalı ay için kısa bir süre kaldı. Ay tutulması 5 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşecek olup 03.04-05.55 saatleri arasında olacak. Ay tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlenebilecek.

AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, kendi yörüngesinde dolanırken, kimi zaman Dünya'nın gölgesine girer. Buna Ay tutulması denir. Ay tutulması, dolunay zamanında ve Ay'ın düğüm noktalarına yakın olması durumunda meydana gelir. Ay'ın, Dünya'nın gölgesine girmesi ile Güneş'ten aldığı parlaklığı kaybetmesi neticesinde görülür.

Parçalı Ay tutulması, Ay diskinin bir kısmının Yer'e ait kısmi gölge konisinin (Penumbra) içerisine girmesiyle oluşur. Çıplak gözle izlenebilen bir gök olayıdır. Ay parçalı gölge konisine gireceği için parlaklığında azalma hissedilmemiştir.