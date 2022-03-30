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Ayağı kırılan İtalyan dağcıyı jandarma ekiplileri kurtardı

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında dağda kayak yapan ekipteki İtalyan kayakçının düşerek ayağını kırdığı bildirildi. Dağcıyı jandarma helikopteriyle bölgeden alındı.

AA30 Mart 2022 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 16:08
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Vali Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında yabancı uyruklu kayakçıların da bulunduğu bir grubun, havaların ısınmasıyla çığ riskinin yaşandığı Gürpınar'ın dağlık bölgesinde kayak yaptığını belirtti.

Söz konusu ekipte yer alan İtalyan bir kayakçının ayağını kırdığını kaydeden Bilmez, "Bölge, sürekli çığ tehlikesinin yaşandığı bir yer. Bu ekip orada kayak yapıyormuş. İtalyan vatandaşı kayakçı, ayağını kırmış. Bilgi üzerine olay yerine helikopter gönderdik. Olayda ayağı kırılan İtalyan kayakçı, jandarma helikopteriyle bölgeden alındı. Ekipler yaralıyı alıp hastaneye ulaştırmak için yola çıktı." bilgisini verdi.

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