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  • Ayağına ip dolanan kargayı kurtarmak isteyen itfaiyeciye diğer kuşlar saldırdı
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Ayağına ip dolanan kargayı kurtarmak isteyen itfaiyeciye diğer kuşlar saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir binada ayağına ip dolanan kargayı kurtarmak için merdivenli araç ile yanına yaklaşan itfaiye eri, diğer kuşların saldırısına uğradı. İtfaiye eri, çevredekilerin alkışları arasında kargayı kurtararak, özgürlüğüne bıraktı.

DHA10 Haziran 2022 Cuma 10:57 - Güncelleme:
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Kıraç Mahallesi Türkmen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında bir ipte sallanan ve bir türlü kurtulamayan kargayı görenler evdekilere haber vermek istedi.

Ancak, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibindeki erlerden biri sepetli merdiven aracı ile evin balkonuna ulaştı.

Elindeki bıçak ile kargayı yakalayarak ipi kesmeye çalışan itfaiye eri, bu kez üzerinde dolaşan kuşlardan da korunmaya çalıştı.

Kurtarmaya çalıştığı karganın ipini kesmeye çalışan itfaiye eri, diğer yandan kendisine saldırmaya kalkan başka kargalarla mücadele etti.

İtfaiye eri, çevredekilerin alkışları arasında kargayı kurtararak, özgürlüğüne bıraktı.

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