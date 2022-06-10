Ayağına ip dolanan kargayı kurtarmak isteyen itfaiyeciye diğer kuşlar saldırdı

Kıraç Mahallesi Türkmen Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın üst katında bir ipte sallanan ve bir türlü kurtulamayan kargayı görenler evdekilere haber vermek istedi.

Ancak, evde kimsenin olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibindeki erlerden biri sepetli merdiven aracı ile evin balkonuna ulaştı.

Elindeki bıçak ile kargayı yakalayarak ipi kesmeye çalışan itfaiye eri, bu kez üzerinde dolaşan kuşlardan da korunmaya çalıştı.

Kurtarmaya çalıştığı karganın ipini kesmeye çalışan itfaiye eri, diğer yandan kendisine saldırmaya kalkan başka kargalarla mücadele etti.

İtfaiye eri, çevredekilerin alkışları arasında kargayı kurtararak, özgürlüğüne bıraktı.