Ayağından bağlanan güvercin, 5 katlı binadan sarkıtıldı
Kars'ta 5 katlı apartmanın çatı kısmından ayağından bağlanarak aşağıya sarkıtılan güvercinin uçamadığını gören mahalle sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Saatlerce bu şekilde kurtarılmayı bekleyen kuşu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu. Güvercin yağına bağlı iplerden kurtarıldı.
- DHA
Merkez Şehitler Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı kısmından aşağı sarkıtılan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye verdi. Uçmaya çalışan ancak iplerden kurtulamadığı için apartman duvarına çarpan güvercin için itfaiye ekipleri yardıma geldi. 5 katlı apartmanın çatısına araçtakı merdivenle çıkan görevliler, ayağındaki iplerden kurtulmak isteyen kuşu yakalamak için uğraş verdi. Görevlinin çabası sonucu yakalanan güvercin ayaklarına bağlı iplerden kurtarıldı. Görevliler tarafından itfaiye müdürlüğüne götürülen güvercin burada kısa bir süre bakıldıktan sonra tekrar doğaya bırakıldı.
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