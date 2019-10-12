Ayağınıza taş değmesin!
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’nın başarıyla sonuçlanması için dualar kesintisiz devam ediyor. Gaziler ve şehit yakınları başta olmak üzere 7’den 70’e herkes hep bir ağızdan vatan için ‘canım feda’ dedi.
Vatan için canım feda
Terörle mücadele gazileri Adnan Yavuz ve Süleyman Dindar, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan silah arkadaşlarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Devlet bize sahip çıktı
Şırnak Gabar Dağı Halistepe Üs Bölgesi’nde, 2015’te vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanan sağ böbreğini ve sağ bacağını kaybeden, işlevini göremez hale gelen bağırsaklarından tedavi olan, 4 yılda 45 ameliyat geçiren 25 yaşındaki Yavuz’un tek üzüntüsü, Mehmetçik’in yanında olamamak. Devletin kendisine bir baba gibi sahip çıktığını vurgulayan Yavuz, “Bugün nefes almamın sebebi vatan aşkımdır. Ben de şehit olmak için vatani görevimi yapıyordum ama Allah bize gaziliği nasip etti. Bu vatan için bir bacağımı verdim, gerekirse canımı da veririm ama bu toprakları asla vermem” dedi.
Dindar ise TSK’nin, Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, içerisinde bulunduğu tanka gerçekleştirilen roketli saldırıda gazi olduğunu dile getirdi. Dindar, “Gazi olmanın gururunu yaşıyorum. Gazi olmak benim için çok onur verici. Barış Pınarı Harekâtı’nı takip ederken ‘Gazi olmasaydım ben de orada olmak isterdim’ diyorum. Şu halimle bile bir görev düşerse gitmeye her zaman hazırım” şeklinde konuştu.
‘Acım da gururum da çok büyük’
Balıkesirli şehit aileleri ve gaziler de Barış Pınarı Harekâtı için destek açıklaması yaptı. 2012’de Siirt’te oğlunu şehit veren 69 yaşındaki Solmaz Günay operasyona tam destek verdi. Günay, “Şu anda yaşım 69, 20 tane de torunum var. Zaten üç tanesini Suriye’ye göndermişler. Yürümeye takatim yok, şimdi hemen hazırım. Hemen beni uçağa atın götürün. Canım feda olsun hepsine kuzum. 8 seneden beri ben o acıları çekiyorum. Mesut’um benim 10’uncu çocuğumdu. Ama her çocuğun bir sevgisi var. Allah’ım devletimize, milletimize zeval vermesin. Acım çok büyük, gururum da çok büyük. Allah’a şükrediyorum yavrum yerinde dinlensin. O layık olduğu yere gitti” şeklinde konuştu.
Dualarımız onlarla
Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi. Madenciler, harekatın başarıya ulaşması için dua etti, Kur’an-ı Kerim okudu. Madencilerden Halil Bezir Mehmetçik ile gurur duyduklarını aktararak, “Her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Dualarımız onlarla” ifadelerini kullandı.
Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başarılı şekilde tamamlanması için, bir dizi ziyarette bulunmaya geldiği Muğla’da, sabah namazı öncesi Fetih Suresi okudu.
‘Gönüllü olarak gitmeye hazırım’
Hakkâri’de 2016’da terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar’ın babası Halil Salgar (70), gönüllü olarak harekata gitmeye hazır olduğunu dile getirdi. Salgar, “Her zaman için milletimizin ve devletimizin yanındayız. Bir şehit babası olarak gönüllü olarak gitmeye hazırım. Hatta vali beyle görüşmek istiyorum ki bir şey olursa göndersin. Her zaman duacıyız ve güvenlik güçlerimizin yanındayız. Allah askerimizi korusun. Elimden geldiği kadar hazırım” diye konuştu.
‘100 tane gavura ben bedel olurum’
Bursa’da yaşayan Nurettin Davulcu’nun (83), Fırat’ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’na destek sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Davulcu, vatan sevgisini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Görüntülerde, “3 sene askerlik yaptım yine giderim yine savaşırım. Yine giderim yine savaşırım. Askerden geldim toprağımızı öptüm. En güzel ülke Türkiye be. Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Tırnağımızı bile alamazlar tırnağımızı. 100 tane gavura ben bedel olurum” dediği anlar yer aldı.
Biz Şerife Bacı’nın torunlarıyız
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için bu ayki maaşını Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağışladığını bildirdi. Çatal, “Biz Şerife Bacı’nın torunları olarak ordumuz seferdeyken onların yanında olduğumuzu hissettirmek ve ufak da olsa bir destek vermek istedik. Şanlı ordumuzun Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.
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