Ayağınıza taş değmesin!

Vatan için canım feda

Terörle mücadele gazileri Adnan Yavuz ve Süleyman Dindar, Barış Pınarı Harekâtı’na katılan silah arkadaşlarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Devlet bize sahip çıktı

Şırnak Gabar Dağı Halistepe Üs Bölgesi’nde, 2015’te vatani görevini yaparken teröristlerle girilen çatışmada yaralanan sağ böbreğini ve sağ bacağını kaybeden, işlevini göremez hale gelen bağırsaklarından tedavi olan, 4 yılda 45 ameliyat geçiren 25 yaşındaki Yavuz’un tek üzüntüsü, Mehmetçik’in yanında olamamak. Devletin kendisine bir baba gibi sahip çıktığını vurgulayan Yavuz, “Bugün nefes almamın sebebi vatan aşkımdır. Ben de şehit olmak için vatani görevimi yapıyordum ama Allah bize gaziliği nasip etti. Bu vatan için bir bacağımı verdim, gerekirse canımı da veririm ama bu toprakları asla vermem” dedi.

Dindar ise TSK’nin, Suriye’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, içerisinde bulunduğu tanka gerçekleştirilen roketli saldırıda gazi olduğunu dile getirdi. Dindar, “Gazi olmanın gururunu yaşıyorum. Gazi olmak benim için çok onur verici. Barış Pınarı Harekâtı’nı takip ederken ‘Gazi olmasaydım ben de orada olmak isterdim’ diyorum. Şu halimle bile bir görev düşerse gitmeye her zaman hazırım” şeklinde konuştu.