  Ayahuska açıklamaları sonrası yeni gelişme! Yusuf Güney'e ev hapsi kararı
Güncel

Ayahuska açıklamaları sonrası yeni gelişme! Yusuf Güney'e ev hapsi kararı

Dijital platformda yayınlanan bir programda, içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına yönelik özendirici açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Güney, ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA12 Mayıs 2026 Salı 10:48 - Güncelleme:
Dijital platformda yayınlanan bir programa konuk olan ve içerisinde yasaklı madde bulunan Ayahuska çayına özendirici açıklamalarda bulunduktan sonra tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney ev hapsi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Yusuf Güney, Ayahuska çayına özendirici açıklamaları sonrası gözaltına alınmıştı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu içeriklerde bahsi geçen Ayahuska çayının içerisinde bulunan DMT maddesinin, 2313 sayılı Kanun kapsamında yasaklı maddeler arasında yer aldığı öğrenilmişti. Gözaltına alınan Güney, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şarkıcı Yusuf Güney, 'uyuşturucu-uyarıcı etken maddesini özendirme' suçundan tutuklanmıştı. Yusuf Güney hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

