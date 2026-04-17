17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
  • 'Ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına ilişkin bakanlıktan açıklama
'Ayakkabıda domuz derisi bulundu' iddialarına ilişkin bakanlıktan açıklama

Ticaret Bakanlığı, bir marketler zincirinde satışa sunulduğu iddia edilen ayakkabı ürününde domuz derisi bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine inceleme ve denetim başlatıldığını belirterek, 'İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir.' ifadesini kullandı.

AA17 Nisan 2026 Cuma 23:18 - Güncelleme:
Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Bazı sosyal medya mecralarında, bir marketler zincirinde satışa sunulduğu iddia edilen ayakkabı ürününde domuz derisi bulunduğuna ilişkin paylaşımlar üzerine derhal inceleme ve denetim başlatıldığı bildirilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekiplerince 17 Nisan'da farklı şubelerde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünün satışına rastlanmamış olup, ilgili ürünün güncel satışta bulunmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Reklam Kurulumuz tarafından daha önce yürütülen incelemeler kapsamında, ürün içeriğinde hayvansal menşeli bileşen bulunmasına rağmen bu hususu tüketicilere açık şekilde bildirmeyen firmalara yönelik idari yaptırımlar uygulanmış, mevzuata aykırı tanıtım ve ilanlara ilişkin durdurma cezaları verilmiştir."

Ayrıca 9 Nisan 2025 tarihli mevzuat düzenlemesiyle hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket, ambalaj veya ürün açıklamalarında açıkça belirtilmesinin zorunlu hale getirildiğine işaret edilen paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla piyasadaki ürünlere yönelik denetimlerimiz kesintisiz şekilde sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı uygulamalara karşı gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

