Ayarı ve gramajıyla oynanmış altın satanlara gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, "merdiven altı" diye tabir edilen yöntemlerle ayarı ve gramajı düşürülmüş altın basan ve bunları piyasaya süren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 8 zanlının kimliği belirlendi.

Kentteki 14 iş yeri ve ikamete düzenlenen operasyonda, 8 zanlı yakalandı.

Adreslerde, çeşitli ebatlarda 1571 altın ile ata, tam, çeyrek ve gram altın yapımında kullanılan 34 kalıp, 2 baskı makinesi, hassas terazi, mikrometre, ısıtma makinesi, eritme ocağı, 3 ruhsatsız tabanca ve 141 fişek ele geçirildi.

İncelemelerde, zanlıların ikametlerini imalathanelere dönüştürüp kalıplarla altın basarak, devleti zarara uğrattıkları belirlendi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.