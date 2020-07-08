Ayasofya açılıyor mu? Kurtulmuş'tan 'Ayasofya Camii'nde ilk namaz 15 temmuz günü mü kılınacak?' sorusuna cevap

08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:33

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş 'Ayasofya 15 Temmuz'da açılacak mı?' konusu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Kurtulmuş, Ayasofya'nın 15 Temmuz'da açılma ihtimaline ilişkin, "İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz." dedi. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından vatandaşlar 'Ayasofya açılıyor mu? Ayasofya 15 Temmuz'da açılacak mı?' sorularının yanıtını oldukça mertak etmeye başladı. Kurtulmuş'tan 'Ayasofya Camii'nde ilk namaz 15 temmuz günü mü kılınacak?' sorusuna cevap geldi. İşte detaylar...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Ayasofya ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Kurtulmuş, Ayasofya'nın yargı süreci ve 15 Temmuz'da açılabilme ihtimalini değerlendirdi.



"AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

İnşallah daha önce açılır. Bana sorarsanız bugün açılsın. Şu an yüksek yargıda olan bir iş. İnşallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.

AYASOFYA 15 TEMMUZ'DA AÇILACAK MI?

Ayasonüfya'nın ibadete açılabilmesi için açılan dava erken sve olumlu sonuçlanırsa Ayasofya 15 Temmuz'da ibadete açılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Ayasofya'nın açılacak olması Milli demokrasimizi daha da güçlendirecek.

AYASOFYA DAVASI NE ZAMAN SONUÇLANACAK?

Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10'uncu Dairesi'nde açılan davanın duruşması 2 Temmuz'da yapıldı.

Başvuru Danıştay tarafından değerlendirildi ve duruşma sona erdi. Danıştay'ın kararını 15 gün içerisinde yazılı olarak açıklayacağı bildirildi. Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağı Danıştay kararından sonra belli olacak. Danıştay'ın kararını 17 Temmuz'da vermesi bekleniyor.

BATI'NIN AYASOFYA RAHATSIZLIĞI!

HıristiyanlAR tarafından kutsal sayılan Ayasofya'nın Müslümanlar için ibadete açılması için açılan dava ve çağrılar uluslararası alanda rahatsızlığa neden oldu. Son olarak Ayasofya'nın ibadete açılması için açılan davadan bir gün önce ABD, Ayasofya'nın müze olarak korunması çağrısında bulunmuştu.

29 Mayıs'ta İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuş ve buna Yunanistan ile ABD başta olmak üzere uluslararası kamuoyundan tepki gelmişti.

DANIŞTAY'IN KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Danıştay'ın imzanın sahte olup olmadığı, dolayısıyla da kararnamenin geçerli olup olmayacağına ilişkin kararının, Ayasofya'nın Müslümanlar için ibadete açılması konusunda önemli rol oynaması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi konusunda Danıştay kararını işaret etti.

Haziran başında TRT'de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır" demişti.

Erdoğan, "Turistler Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camii'ne geliyorlar, herhangi bir ödeme yapıyorlar mı? Aynı şeyi Ayasofya'da da yaparlar. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan buraya böyle bir statü verildi. Bu da yine CHP zihniyetinin bir adımıdır. Bu adımı değiştiririz." demişti.

BAHÇELİ DESTEK VERDİ

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de karar ne olursa olsun Ayasofya'nın ibadete açılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, "2 Temmuz 2020'de Danıştay 10.Dairesi'nin açıklayacağı karar ne olursa olsun, aziz milletimiz Ayasofya'yı kutlu fethimizin simgesi, minber ve mihrabından, duvarlarından çınlayan tekbir seslerine kadar tertemiz alınların secdeye geleceği bir cami olarak görmektedir. Ayasofya Camisi'nin tasarruf hakkı sadece Türkiye'ye aittir... Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Kimin ne söylediğinin bir önemi yoktur" dedi.

AYASOFYA NE ZAMANDIR MÜZE?

Ayasofya, 80 yıldan fazladır müze olarak kullanılıyor. Daha önce de 1400 yıldan fazla ibadet merkezi olarak hizmet gördü. Bizans İmparatorluğu döneminde kilise olarak kurulan yapıt, 1453'te İstanbul'un fethi sonrası cami olarak hizmet vermeye başlamıştı.