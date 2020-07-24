Ayasofya Camii açılışına gelen vatandaşların ilk durağı Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bugün kılınacak cuma namazıyla 86 yıl aranın ardından yeniden ibadete açılıyor.
Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve İstanbul genelinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne cuma namazı için gelen vatandaşların önceki durağı, Fatih Camisi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi oldu.
Vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamındaki önlemlerle içeriye alındı.
İçeride ve pencere önünden dua eden vatandaşlar daha sonra türbeden ayrılarak cuma namazının kılınacağı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gitti.