24 Temmuz 2020 Cuma 10:42 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 10:42

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Ayasofya Camii'nde bugün 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılınacak. Vatandaşlar tarafından bu özel günde Ayasofya Camii cuma mesajları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hem Türkiye, hem de Müslümanlar için çok önemli olan Ayasofya'nın açılacak olması vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor. Ayasofya Camii cuma mesajları ile bu günün anlam ve önemini Whatsapp ve sosyal medya aracılığıyla paylaşiabilirsiniz.

Bu Cuma günü, özellikle Türkiye'deki Müslümanlar tarafından bayram havasında sevinçli bir gün olarak tarihe geçecek. Ayasofya'da kılınacak cuma namazı öncesi sevdiklerinize göndereceğiniz Ayasofya Camii cuma mesajları ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Ayasofya temalı resimli cuma mesajları ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. İşte resimli Ayasofya cuma mesajları...

Müslüman alemi olarak bayram saydığımız ve dua kapılarının açık olduğu bilinen Cuma günü yapılan ibadetler çok önemlidir. Özellikle Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. İşte en güzel Ayasofya Camii cuma mesajları...

Bu önemli mabede müze kartla değil, abdestle girelim, namazımızı kılabilelim inşallah...

Ayasofya avlusu bugün Müslümanlarla dolacak. Hayırlı cumalar...

Ayasofya yeniden tekbirlerle inleyecek... Hayırlı Cumalar

Ayasofya geçmişimizdir; Peygamber müjdesiyle fethi gerçekleştiren şerefli kumandan ve askerlerin bir hatırasıdır. Fethin sembolüdür. Hayırlı Cumalar

Hem bu kahraman milletin ebedî bir medar-ı şerefi ve Kur’an ve cihad hizmetinde dünyada pırlanta gibi pek büyük bir nişanı ve kılınçlarının pek büyük ve antika bir yadigârı olan Ayasofya Câmii. (Bediüzzaman Said Nursî)

Mahzun Ayasofya “Ulu mabed, neye hicrana büründün böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle! Beş vakit loşluğunda saf saftık, Davetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da!” Arif Nihat Asya

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek . (Necip Fazıl Kısakürek)

“Ayasofya’yı ibadete açacak olan partinin memlekette fevkalade itibarı yükselir. Hayrettir, bu bile kimseyi kıpırdatmamıştır. Akla aykırı bir şey. Kedinin kedilik yapmaması gibi bir şey. Ters bir şey, insan düşünürken idrak etmekte bocalıyor. Ayasofya yeniden cami olarak açılsın için her ne söylenen olursa milletin arzusuna tercüman olur.” Cahit Zarifoğlu, Mavera dergisi 1977

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar.

Biletsiz girilir, abdestsiz girilmez!

Müjdeler olsun size, doğdu batmayan güneş!

Fatih'in vakfı, Fethin sembolü Ayasofya açıldı müjdeler olsun.... Hayırlı cumalar

Ayasofya, milletimizin sinesinde bir mescid-i kübradır.

İnşallah artık hasret nihayet buldu...

Ayasofya açılacak... Hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün mânalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak!.. Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek...

“Sonra gider, Ayasofya gibi gayet muntazam bir câmie, Cuma gününde dahil olur. O camaat-i Müsliminin, bir adamın sesiyle kalkar, eğilir, secde ederek oturduklarını müşahede eder.”

-Bediüzzaman Said Nursi

Ayasofya açılacak! Aziz bir kitap gibi açılacak! (Necip Fazıl Kısakürek)

“Batı, İstanbul’un fethini ve Ayasofya’yı hiçbir zaman unutmadı.” Halil İnalcık

Ayasofya kubbesiyle, sütunuyla İslâm’ındır, İslâm’ın kalacaktır. Hüküm Dergisi

Vatan Ayasofya, Hacı Bayram, Ak Şemseddin, Eyüp Sultan ve Hacı Bektaş’tır. Mustafa Kutlu

Ayasofya ruhtur, diğer camiler sadece bedendir. Ruhsuz bir bedenin ölüden farkı yoktur. (Gökhan Çayırlı)

Bu olacak Ayasofya, bu muhakkak olacak… İkinci bir fetih, yine bir ba’sü ba’delmevt… (Osman Yüksel Serdengeçti)

Ayasofya’dan sonra ancak üç yapı bu büyüklüğü aşabildi. Londra’daki Aziz Paul Katedrali, Roma’daki Aziz Pier Katedrali ve Milano’daki Duo rno Katedrali… (Ahmet Ümit)

Yalnız manayı anlasak, yerine getirebilsek, Ayasofya’nın kapıları sabır taşı gibi çatlar, kendi kendisine açılır. (Necip Fazıl Kısakürek)

İnsan aklıyla insan ruhunun birleşiminden doğan göksel mekana. O güne dek yapılmış tapınakların en büyüğüne, en genişine, en yükseğine, en aydınlığına… Ayasofya’ya… (Ahmet Ümit)

Ayasofya’nın kapılarıyla beraber ruhumuzu kilitlediler Ayasofya açılmalıdır Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. (Necip Fazıl Kısakürek)

“Günümüze gelene kadar Ayasofya bir sevgi, bir model, bir düşkünlük, bir timsal, bir merak, hayranlık, bazen hınç bazen şaşkınlık, bazen de itiraz, çokça efsane olarak kaldı.” (Sedat Bornovalı)

“Ayasofya’yı ibadete açacak olan partinin memlekette fevkalade itibarı yükselir. Hayrettir, bu bile kimseyi kıpırdatmamıştır. Akla aykırı bir şey. Kedinin kedilik yapmaması gibi bir şey. Ters bir şey, insan düşünürken idrak etmekte bocalıyor. Ayasofya yeniden cami olarak açılsın için her ne söylenen olursa milletin arzusuna tercüman olur.” Cahit Zarifoğlu, Mavera dergisi 1977

Sevinin Müslümanlar başlar secdede, Gözyaşları seccadede, Gönüller Kıblede.

Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem; fakat Ayasofya açılacak! Öylesine açılacak ki, bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle, kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek / Necip Fazıl

Kilisenin çan sesiyle kapattığı Allah Yolu’nun tekbir sesleriyle açılması demek olan Ayasofya, bir daha kapanmamak üzere açılacaktır. / İhsan Şenocak

Ulu mabed, neye hicrana büründün sozlervadisi.com böyle, Fatih’in devrini bir nebzecik olsun söyle! Beş vakit loşluğunda saf saftık, Davetin vardı dün ezanlarda, Seni ey mabedim utansınlar, Kapayanlar da, açmayanlar da! / Arif Nihat Asya

AYASOFYA İLE İLGİLİ ŞİİRLER

Ey bey-i harem hörmeti vey Mescid-i Aksa

Ya kıble-i alisin ü ya Ka'be'-i Ulya

Çak tarüm-i Çarüm gibi a'la tabakatın

Her tak-ı felek rif'ati mi'rac-ı Mesiha

Encüm adedi şem'-i kanadil ile her şeb

Gerdunun olur günbed-i hazrasını hemta

Tezyinn için tub-ı mualladur asılmış

Kındil-i zer endude-i mihr-i felek-ara

Latifi

Sezai Karkoç

İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu;

Rum Konstantiniyye'si oldu Türk İstanbul'u!

Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi,

Türk'ün padişahı, bir gök yarılır gibi

Girdi, "Eğrikapı"dan kır atının üstünde

Fethetti İstanbul'u sekiz hafta üç günde!

O ne mutlu, mübarek bir kuluymuş Allah'ın…

"Belde-i Tayyibe"yi fetheden padişahın

Hak yerine getirdi en büyük niyazını;

Kıldı Ayasofya'da ikini namazını.

İşte o günden beri Türk'ün malı İstanbul,

Başkasının olursa yıkılmalı İstanbul.