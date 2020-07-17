Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii yol tarifi ve konumu

17 Temmuz 2020 Cuma 11:35 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:35

İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya 1453 yılında İstanbul’un Osmanlı tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüş, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise müze olması kararı alınmıştı. Son karar ile birlikte Ayasofya yeniden cami olarak ilan edildi. Ayasofya'da ilk namazın tarihi yaklaştıkça Ayasofya Camii yol tarifi ve konumu araştırılıyor. Diyanet Ayasofya ile ilgili detayları paylaştı. Peki Ayasofya Camii nerede? Ayasofya Camii'ne nasıl gidilir? İşte Ayasofya Camii yol tarifi ve konumu hakkında merak edilenler.

Ayasofya’nın nerede olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarihi yarımadada Fatih ilçesine bağlı Sultanahmet meydanında buluna Ayasofya ile ilgili Danıştay kararı açıklandı. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve bu kararın ardından Ayasofya'nın ibadete açılacağı tarih duyuruldu. Ayasofya Camii'nde ilk namazın kılınacağının açıklanmasının ardından Ayasoya'ya nasıl gidilir sorusu araştırılmaya başlandı. Ayasofya Camii'nin nerede olduğu ise vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İşte İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Ayasofya ile ilgili bilgiler…

AYASOFYA CAMİİ NEREDE?

Ayasofya, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Ayasofya Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alıyor. Sultanahmet'in karşısında yer alıyor. Sultanahmet’e en rahat şekilde tramvay ile gidiliyor. Bağcılar-Kabataş tramvay ile seyahat ederek Sultanahmet durağında inebilirsiniz. Tramvay hattına Anadolu Yakasından gelenler Marmaray-Metro-Tramvay aktarması yaparak ulaşabilirler.

AYASOFYA CAMİİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Ayasofya haftaya cuma günü ibadete açılıyor. Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz 2020 Cuma günü kılınacak.

DİYANET'TEN AYASOFYA AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Ayasofya Camisi'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir" denildi.

Son dakika haberine göre, Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili gündeme gelen konular için açıklamada bulundu. Danıştay 10. Daire Başkanlığı'nın 2020/2595 nolu Kararının ardından Cumhurbaşkanlığının 2729 nolu Kararıyla Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu 13.07.2020 tarihinde toplanarak konuyu değerlendirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmed tarafından ebedî olarak camiye dönüştürülerek vakıf haline getirilen Ayasofya, İstanbul’un en kadim camilerinden biridir.

Hz. Peygamber’in müjdelediği İstanbul fethinin sembolü haline gelen Ayasofya’nın vakıf senedinde geçtiği üzere var olan cami niteliğinin tekrar kazandırılarak yeniden ibadete açılması hukukun bir gereğidir.

Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’nin yeniden ibadete açılması yönündeki büyük özlemin gerçekleşmesi milletimizde ve tüm İslam dünyasında coşkulu bir heyecan ve sevinç meydana getirmiştir. Bu uğurda emeği olanları bütün Müslümanlar daima minnet, şükran ve dualarla yâd edecektir.

Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır.

İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii’nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Ziyaretçilerin cami adabına riayet etmeleri ve mabedin mehabetine uygun davranmaları konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

İslam dini camilerin maddî-manevi imar ve ihyasını tüm Müslümanlara bir vazife olarak yüklemiştir (Tevbe, 9/18). Mabedlerin maddi imarı; yapımı, tamiri ve temizliğinin temini iken manevi ihyası ise Allah’ın evi olduğu bilinciyle orada sadece Allah’a ibadet edilmesi (Cin, 72/18), camilerin cemaatle doldurulması ve toplumsal fonksiyonlarının canlı tutulmasıyla mümkündür. Bu itibarla ecdadımızın bize miras bıraktığı Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi’ni, diğer camiler gibi maddi ve manevi yönden ihya etmek tüm Müslümanların ortak görevidir.

PERDELEME VEYA KARARTMA UYGULANACAK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Kültür Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden sonra tüm düzenlemelerin netleşeceği bilgisini verdi.

Erbaş, ikona ve fresklerin üstünü namaz vakitlerinde perdeleme veya teknolojik imkanlarla kapatılacağını (ışıklandırma, karartma yoluyla), namaz bittikten sonra sergilenmeye devam edeceğini açıkladı. Perdeleme ve karartma uygulamasının henüz hangisinin uygulanacağına karar verilmediğini açıklayan Erbaş, bu iki yöntemden birinin uygulanacağını, kararın önümüzdeki günlerde alınacağını belirtti.