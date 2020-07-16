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Ayasofya Camii protokolü imzalandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camii İş Birliği Protokolü imzalanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş protokol töreninde açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 10:51
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya Camii İş Birliği Protokolü imzalanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulunuyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Bugün imzalayacağımız protokol ile Ayasofya Camii'nin korunmasına ilişkin maddeler saptanmıştır. Ayasofya Camii itina ile korunacak. Dini faaliyetler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, restorasyon kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Sultanahmet Meydanı'ndaki tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Birçok hazine değerimizi orada sergileyeceğiz. Bunun müjdesini de burada vermek istiyorum.

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