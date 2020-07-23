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Güncel

Ayasofya Camii'nde ses ve akustik denemesi yapıldı

Ayasofya Camii'nde ilk namaz için hazırlıklarda sona gelinirken, akustik ses testi denemesi de yapılıyor. Ayasofya Camii Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle yeniden ibadete açılacak.

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IHA23 Temmuz 2020 Perşembe 11:59 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:24
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Yarın ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Hazırlıklar titizlikle sürdürülürken, cami de akustik ses testi demesi de yapılıyor. 

Ses sisteminin demesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ, KUR’AN-I KERİM TİLAVETLERİYLE AÇILACAK

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi’nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu.

Sabah saat 10.00’da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

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