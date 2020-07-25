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Ayasofya Camii'nde boş bırakılan alanın sırrı ortaya çıktı

Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın sırrı ortaya çıktı. Camide halı serilmeyen bölümün imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığı ifade edildi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:00 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 14:02
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İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay’ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından cuma namazıyla birlikte dün yeniden ibadete açıldı.

Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili sorumuzu cevaplandırdı.

Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor." dedi.

Yılmaz, camide kubbe kısmında yer alan freskleri örten perdenin de planlandığı gibi vakit namazlarında kapanacağını söyledi.

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