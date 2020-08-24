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Ayasofya Camii'nde duygulandıran anlar

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

HABERİN
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IHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:12
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86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne vatandaşların ilgisi devam ediyor. Çok sayıda vatandaş namaz kılmak için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne gidiyor. Ayasofya Camii’nde namaz kılmanın heyecanını yaşayan bir genç görenleri duygulandırdı. Gencin, protez ayaklarıyla namaz kıldığı anların görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gencin görüntüsüne sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

Bazı vatandaşlar Ayasofya Camii’ne fotoğraf çektirmek için gidenleri eleştirerek, "Kimilerinin sadece fotoğraf çekmek için geldiği Ayasofya’da muazzam bir güzelliğe şahit olduk" yorumunu yaparken bazı vatandaşlar da "İman varsa imkan da vardır. Allah kabul etsin güzel insan" yorumunda bulundu.

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