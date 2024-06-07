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Ayasofya Camii'nde icazet töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kur'an Kursu'nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin icazet törenine katıldı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Ayasofya Camii'nde icazet töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 2024 yılında Türkiye birincisi olan Hafız Muhammed Esed Can ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, törende Kur'an-ı Kerim okudu.

Hafız öğrenciler de koro halinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okudu.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.

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