Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.

TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda 2024 yılında Türkiye birincisi olan Hafız Muhammed Esed Can ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başimam hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay ve Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, törende Kur'an-ı Kerim okudu.

Hafız öğrenciler de koro halinde Kur'an-ı Kerim'den bazı sureleri okudu.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Davut Gül ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da katıldı.