Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz'da! Hazırlıklar başladı

DHA 12 Temmuz 2020 Pazar 16:56 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 17:11

Ayasofya'nın ibadete açılmasından sonra, camiye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya incelemelerde bulundu.

DHA'nın haberine göre polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı Ayasofya Camii'ne 15.00 sıralarında gelen Bakan Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Vali Yerlikaya, bir süre cami içerisinde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İmamlarımız kıraat itibariyle bu hizmetlere cevap verecek durumdalar. Din İşleri Yüksek Kurulu da 24 Temmuz ve sonrası için hazırlıklarını sürdürüyor" dedi.