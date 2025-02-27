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Ayasofya Camii'nde ramazan temizliği yapıldı

Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ramazan öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

AA27 Şubat 2025 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
Ayasofya Camii'nde ramazan temizliği yapıldı
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Fatih Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi.

Halılar elektrik süpürgeleriyle süpürüldü, tozu alınan ayakkabılıklara ve caminin içine dezenfektan sıkıldı.

Caminin içine ve dışına da gül suyu sıkılırken, şadırvan, cami avlusu ve Ayasofya Meydanı sıcak suyla yıkandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Türkiye ve İslam aleminin bereket ve rahmet ayı olan ramazana kavuşmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Turan, Fatih ilçesinin ramazan ayının en çok yakıştığı ilçelerden bir tanesi olduğunu belirterek, "Tarihin her döneminde ramazan ayı Fatih'te bir başka yaşanmıştır. İstanbul'un her yerinden, Türkiye'nin her yerinden ve diğer ülkelerden de gelenler camilerimizi, mescitlerimizi geziyorlar. Biz de tüm kurumlar olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. Fatih'te selatin camileri başta olmak üzere 360'a yakın camimiz var. Biz de Fatih Belediyesi olarak bir usul, bir tertibi de yerine getirmek açısından Ramazan öncesinde bütün camilerimizde özel temizlikler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu söyleyen Ergün, "Sosyal yardımlar açısından, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız açısından da çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayının coğrafyamızda gelişen, mazlum coğrafyalardaki bütün halkların, Filistin'de, Gazze'de, Suriye'de, Doğu Türkistan'da birçok ülkede olan hatta komşumuz Ukrayna'da olan bütün kötü olayların da son bulmasına vesile olmasını umut ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan belediyeye bağlı 14 kişiden oluşan 7 ekip, ramazan ayı boyunca Fatih'teki 10 selatin cami başta olmak üzere toplam 365 camide temizlik yapacak.

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