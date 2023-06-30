Ayasofya Camii'nde Yunan provokasyonu

Geçtiğimiz yıllarda müze olarak kullanılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020 yılında tekrardan cami olarak kapılarını açan Ayasofya Camii önünde skandal bir eyleme imza atıldı.

Birçok dini ve tarihi olaya şahitlik eden ve kurban bayramında ziyaretçi akınına uğrayan Ayasofya Camii'nin önüne gelen Yunan sosyal medya fenomeni Mike Kondylas Yunan bayrağı açarak provokasyon yaptı.

Ayasofya Camii'nin tekrardan ibadete açılmasına birçok ülke tepki gösterirken Yunanlıların yaşadığı hazımsızlık ise bir kez daha gözle görüldü.

Binlerce Müslüman'ın ibadetlerini yerine getirmek amacıyla ziyaret ettiği Ayasofya Camii'yi arkasına alan Yunan provokatör, Yunan bayrağını açarak ve "Bir gün gerçek sahibine dönecek" şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul için "Burada Bizans vardı ve var olacak" sözlerini söyleyen provokatör için Türkiye'ye giriş yasağı getirildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sultanahmet Meydanı'nda elinde Yunanistan bayrağı bulunan bir kişinin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni arkasına alarak çektiği videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, provokatif ifadelerin yer aldığı videoyu çeken kişinin Yunanistan vatandaşı Mike Kondylas olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, söz konusu kişi hakkında Türkiye'ye giriş yasağı konuldu.

"ANCA UZAKTAN BAKARSIN"



Ayasofya'nın tarihi ve dini önemiyle ilgili hassasiyetleri hiçe sayan turistin provokasyonu kamuoyunda tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Anca uzaktan bakarsın" şeklinde yorumlarda bulundu.